Conozca las aerolíneas que retomaron vuelos de Colombia a Venezuela tras reactivación del espacio aéreo

A finales de enero de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó que estaba ordenando la reapertura del espacio aéreo comercial sobre Venezuela luego de una llamada con la presidenta interina Delcy Rodríguez, como parte de un esfuerzo por retomar la conectividad aérea tras meses de interrupción producto de tensiones entre Washington y Caracas.
La decisión fue interpretada como un paso concreto para la normalización de los lazos y facilitar el regreso de vuelos comerciales que habían estado suspendidos o restringidos desde finales de 2025.
La interrupción de las operaciones aéreas no fue casual, en noviembre de 2025, agencias como la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE. UU. emitieron avisos de precaución sobre condiciones de seguridad en el espacio aéreo venezolano, lo que llevó a la suspensión de numerosos servicios internacionales por parte de grandes operadores.
En respuesta, la autoridad aeronáutica venezolana revocó permisos de vuelo a varias aerolíneas que suspendieron sus operaciones, incluidas algunas latinoamericanas y europeas.
