¡Un buen billete! Conciertos de Bad Bunny habrían movido $92.050 millones en taquilla

Durante tres días de este fin de semana, Medellín vibró al ritmo del reguetón de Bad Bunny, el artista más escuchado del mundo, según Spotify (94 millones de oyentes). El estadio Atanasio Girardot se llenó en cada una de las fechas, con más de 40.000 asistentes por concierto, en un evento que le dejó la vara muy alta a los siguientes espectáculos que habrá en la ciudad, en cuanto a presentación, pero también en las distribuciones económicas asociadas en su historia reciente. Lo anterior se suma a que esta semana la capital paisa acogerá eventos de la talla internacional como Colombiatex (del 27 al 29 de enero) y el Partido de la Historia entre Atlético Nacional e Inter Miami de Lionel Messi (31 de enero), que reunidos podrían dejar alrededor de 40,2 millones de dólares (más de 154.000 millones). De acuerdo con estimaciones de EL COLOMBIANO, basadas en datos como el aforo para cada tribuna, así como los precios de las boletas (incluyendo servicio), cada día de concierto movió unos $30.683 millones en taquilla (US$8.3 millon es de dólares), y para el acumulado de los tres días la cifra escaló a los US$25 millones. Le puede interesar: “La venida de Messi a Medellín dejará 30 millones de dólares a la ciudad”: Ricardo Leyva, promotor del “Partido de la Historia”, habló en exclusiva con El Colombiano En cuanto a la triple fecha de Bad Bunny, de acuerdo con cifras de la Alcaldía de Medellín, la derrama económica generada superó los 160.000 millones de pesos, equivalentes a más de 43 millones de dólares. Más de 100.000 turistas llegaron a la ciudad en los días previos, durante y después de los conciertos, dinamizando sectores como hotelería, restaurantes, bares, transporte y comercio. Del total de visitantes, el 77 % provenía de otras ciudades del país y el 23 % eran turistas internacionales, principalmente de Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, Ecuador y Puerto Rico. De hecho, el gasto promedio diario estimado fue de 196 dólares para los turistas extranjeros y de 169.000 pesos para los nacionales, sin contar el consumo adicional de residentes locales. A esto se sumó la extensión de horarios comerciales autorizada por decreto, una medida que, según la administración distrital, permitió maximizar el impacto económico del evento en distintos sectores de la economía urbana. Adicionalmente, en las cifras migratorias también evidenciaron el efecto del evento, puesto que, mientras Medellín suele registrar entre 2.000 y 3.000 ingresos diarios por punto migratorio, durante los días de los conciertos la cifra superó los 4.000. En enero, Migración Colombia reportó 338.000 registros, de los cuales el 49 % correspondió a ciudadanos extranjeros, confirmando el crecimiento sostenido del turismo internacional hacia la ciudad. Lea más: ¡Un platal! Las cifras que dejarán los conciertos de Bad Bunny en Medellín

Lo que se viene

Con ese antecedente aún fresco, Medellín se prepara ahora para otro evento de alto impacto, esta vez en el terreno deportivo. El próximo 31 de enero, el estadio Atanasio Girardot será escenario del llamado Partido de la Historia, un amistoso entre Atlético Nacional e Inter de Miami que marcará la segunda visita de Lionel Messi a la capital antioqueña. De acuerdo con Ricardo Leyva, empresario y promotor del encuentro, el partido podría generar ingresos superiores a los 30 millones de dólares en un solo día, una cifra que equivale a más de la mitad del impacto económico que dejó la Feria de las Flores de 2025, el principal evento cultural de la ciudad, que alcanzó una derrama estimada de 55,2 millones de dólares. “El partido no es solo un espectáculo deportivo, es un motor económico para Medellín”, explicó Leyva en entrevista con EL COLOMBIANO. El encuentro hace parte de la gira de pretemporada del Inter de Miami por América Latina, conocida como Champions Tour, que incluye partidos en Perú, Colombia y Ecuador. Según el promotor, la elección de Medellín no fue casual. “Pesó mucho la presencia de Atlético Nacional como equipo y lo que es esta ciudad como organizadora de eventos. Evaluamos distintas ciudades y aquí se dieron muchas condiciones: el estadio, la visibilidad, la hinchada y la trayectoria de Nacional como el club más ganador del país”, señaló. En lo económico, el impacto del partido se explica, en buena medida, por la llegada de público de otras ciudades y del exterior. La organización estima que entre el 15 % y el 20 % de los asistentes no serán residentes de Medellín, lo que activa nuevamente la cadena de valor del turismo urbano. A ello se suma la exposición internacional del evento, que será transmitido en directo por Apple TV, llevando la imagen de la ciudad a audiencias globales. Sin embargo, a diferencia del fenómeno Bad Bunny, el camino para tener el estadio lleno ha sido un poco difícil, pues a pocos días del partido, la venta de entradas ha avanzado más lento de lo previsto. De acuerdo con los organizadores, hasta ahora se ha comercializado cerca del 50 % de la boletería, una cifra que hace difícil pensar en que se cumpla la meta de US$30 millones y que ha llevado a reforzar las estrategias de mercadeo.

Promociones para el Partido de la Historia: Atlético Nacional-Inter Miami