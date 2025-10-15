Airbnb, Booking y Expedia se dan cita en Expohost 2025 en Medellín

Los días 16 y 17 de octubre, Medellín recibirá la tercera edición de Expohost, el evento más importante de Latinoamérica para el ecosistema de rentas cortas, turismo digital y alojamiento alternativo. La cita será en Plaza Mayor, donde más de 6.000 asistentes explorarán las nuevas fronteras de la hospitalidad impulsadas por inteligencia artificial, datos, inversión y diseño de experiencias.

Con una agenda de más de 60 panelistas nacionales e internacionales, tres escenarios académicos simultáneos y una zona comercial con más de 120 marcas expositoras, Expohost promete ser una inmersión completa en la economía digital de la hospitalidad.

Entre los participantes destacan gigantes del sector como Airbnb, Booking, Expedia, VRBO y Hostelworld, junto a startups y compañías tecnológicas que lideran la transformación del turismo.