Contraloría investiga posible pérdida de $313.000 millones en proyecto eólico que compró Ecopetrol

La Contraloría de Bogotá abrió un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial de $313.276 millones relacionado con el proyecto eólico Windpeshi, ubicado en La Guajira y que fue adquirido por Ecopetrol el año pasado. La decisión se tomó luego de una indagación preliminar en la que el organismo de control encontró presuntas irregularidades en la planeación, ejecución y desarrollo del proyecto energético, que permanece suspendido desde mayo de 2023 sin haber entrado en operación. Según la entidad, pese a la ejecución de importantes recursos, las obras no avanzaron conforme a lo previsto y no se alcanzaron los resultados esperados.

La Contraloría de Bogotá investiga presuntas irregularidades en la ejecución de recursos del parque eólico en La Guajira. FOTO CORTESÍA CONTRALORÍA

Juan Camilo Zuluaga Morillo, contralor de Bogotá, aseguró que “estamos frente a un caso en el que se comprometieron recursos importantes sin que el proyecto cumpliera, hasta el momento, el propósito para el cual fue concebido”. El funcionario agregó que “con este proceso fiscal buscamos establecer claramente lo ocurrido y las responsabilidades a que haya lugar”.

Retrasos en la ejecución de Windpeshi

La investigación evidenció retrasos importantes en la ejecución de Windpeshi. A marzo de 2022, el proyecto reportaba un avance de 29,6%, cifra inferior al 33,7% que estaba proyectado para ese momento. La Contraloría también identificó retrasos en los trámites de licenciamiento, situación que terminó afectando el cronograma y elevando los costos de ejecución. Le puede gustar: Colectora contra reloj: tras 235 consultas, la gran ‘autopista’ de la energía solar y eólica de Colombia verá la luz este año Cuando el proyecto fue suspendido indefinidamente en mayo de 2023, únicamente se habían construido 7 de las 41 cimentaciones contempladas inicialmente para la instalación de los aerogeneradores. Además, los equipos adquiridos para la operación del parque eólico no habían sido instalados ni puestos en funcionamiento, por lo que la inversión realizada no cumplió la finalidad prevista.

¿Cuál es el impacto para Bogotá?

El organismo de control señaló que existe una presunta afectación a recursos públicos distritales debido a la participación que tiene el Distrito Capital en Enel Colombia. Por esta razón, el proceso de responsabilidad fiscal buscará establecer si hubo fallas en la toma de decisiones, así como identificar a las personas que intervinieron en la planeación y ejecución del proyecto. La Contraloría de Bogotá indicó que el objetivo de la investigación será determinar si existieron actuaciones que ocasionaron daño patrimonial a los recursos públicos comprometidos en esta iniciativa energética.

¿Qué pasó con el proyecto Windpeshi?

Windpeshi fue concebido como uno de los proyectos eólicos estratégicos para impulsar la transición energética en Colombia y aprovechar el potencial de generación de energía renovable en La Guajira. Sin embargo, las demoras operativas, los retrasos en licencias y la suspensión indefinida terminaron frenando el desarrollo del parque, que todavía no entra en funcionamiento pese a los recursos invertidos.

Actualmente, parte de los equipos adquiridos permanecen almacenados y sin uso, mientras el proyecto sigue detenido.

El proyecto era Enel y Ecopletrol lo compró