EE.UU. y Francia confirman caso de contagio de hantavirus: van más de 10 países con infectados o sospechosos

Dos pasajeros evacuados del crucero MV Hondius dieron positivo por hantavirus, cuando este lunes se esperan las últimas evacuaciones de ocupantes y el repostaje del barco en la isla española de Tenerife para que siga su ruta hacia Países Bajos.
De los 94 ocupantes del barco que fueron desembarcados el domingo y devueltos a sus países, un estadounidense y una francesa, han dado positivo por hantavirus, un virus poco frecuente que normalmente se propaga entre roedores y para el que no existe vacuna.
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Un pasajero estadounidense “dio positivo leve en la prueba PCR”, anunció el lunes el Departamento de Salud de Estados Unidos.
De los cinco franceses repatriados y puestos en aislamiento en París, una mujer mostró un deterioro de su estado de salud y las “pruebas dieron positivo”, anunció la ministra de Salud, Stéphanie Rist.
Ante estos positivos, el Gobierno español aseguró que tomó “todas las medidas” necesarias para “cortar las posibles cadenas de transmisión” del hantavirus, según indicó en un comunicado el Ministerio de Salud.