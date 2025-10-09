MinEnergía asegura que Ecopetrol firmó en la madrugada de este jueves los contratos para suministrar gas al Caribe

El Ministerio de Minas y Energía ordenó priorizar, desde este viernes, la entrega de gas natural a los usuarios esenciales y a las plantas térmicas de la región Caribe, ante el mantenimiento programado de la planta de regasificación SPEC, principal punto de importación de este combustible en el país.
En su visita a Medellín, la ministra (e), Karen Schutt, descartó un racionamiento. La funcionaría sostuvo que en horas de la madrugada de este jueves, Ecopetrol suscribió los contratos para suministrar gas a las plantas térmicas TermoBarranquilla (Tebsa), TermoFlores y TermoCandelaria puedan garantizar la seguridad energética en El Caribe. A las 8:00 a.m. de hoy (jueves) se harán las declaraciones de disponibilidad de gas de todas estas plantas.
Añadió que estos mantenimientos se vienen realizando desde el 2016 de manera anual. Asimismo, indicó que seleccionaron esta fecha porque la demanda de gas bajara ante la semana de receso. La funcionaria sostuvo que ya se adelantó el transporte y la negociación para tener gas y sin alterar las tarifas.