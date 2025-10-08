El 59% de los colombianos ve con preocupación que sigan creciendo las importaciones de gas

La séptima edición del Barómetro Petrolero reveló que la industria energética mantiene una amplia aceptación ciudadana, mientras el gas natural gana protagonismo en la discusión pública. Aunque el apoyo a las actividades de exploración y producción aumentó este año, crece también la preocupación por la posibilidad de que Colombia deba importar más gas en los próximos años.
El Barómetro, elaborado por Arteaga Latam con el apoyo de la Andi, Campetrol y la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), encuestó a 2.427 personas en todo el país entre julio y agosto de 2025, además de 194 directivos de compañías del sector.
El estudio arrojó que seis de cada diez colombianos apoyan la realización de proyectos de exploración, producción y transporte de hidrocarburos en sus municipios, lo que representa un aumento frente al 57% registrado el año anterior. Este resultado marca el nivel de aceptación más alto desde el inicio del Barómetro en 2019.
“Los colombianos respaldan esta industria y reconocen su aporte. Sin embargo, el debate sobre gas, seguridad energética y fracking muestra que tenemos conversaciones pendientes como país para garantizar una industria ordenada y sostenible”, destacó Jaime Arteaga, director del Barómetro Petrolero.