Hectáreas afectadas por las lluvias ya suben a 231.208 en todo el país

La emergencia invernal sigue pasando factura al campo. Según cifras de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), ya son 231.208 las hectáreas afectadas en el país.
El balance también reporta 27.075 predios impactados, 564.719 bovinos y bufalinos comprometidos y la muerte de 3.166 animales.
Desde el Ministerio de Agricultura se han estimado costos cercanos a $700.000 millones solo para el sector rural.
El censo preliminar reporta 27.075 predios afectados, más de 546.000 bovinos y bufalinos impactados y 30.113 hectáreas de cultivos dañadas, entre plátano, arroz, maíz, algodón, yuca, patilla, hortalizas y cacao.
Solo en drenaje de suelos se proyectan $139.590 millones y otros $81.000 millones para la recuperación de cultivos.
El mayor peso fiscal, sin embargo, estaría en vivienda y agua potable. El Ministerio de Vivienda calcula que la reconstrucción demandaría $5,8 billones, de los cuales $4,4 billones corresponderían a obras de agua y saneamiento básico.
