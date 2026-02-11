“Entras a tu casa y ves cómo tu sueño se arruinó”: los tristes relatos de los damnificados por las inundaciones en Córdoba

En uno de los bordes de Montería, el barrio Vallejo se extiende desde el río Sinú hasta las laderas del humedal Berlín. Actualmente, el agua tapa el primer piso de varias viviendas; botellas de plástico y ramas bloquean las puertas y hay cables de electricidad que rozan las aguas turbulentas que trajo consigo el invierno. En medio de debates buscando culpables —preguntas sobre la hidroeléctrica del Urrá y la gestión de riesgo antes de los desastres— quedan las voces de los habitantes.
