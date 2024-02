De acuerdo con el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, uno de los puntos más reprochables es que el Ideam advirtió hasta con ocho meses de antelación las sequías derivadas de este fenómeno, pero aún así no hubo acciones concretas para prevenirlo.

Tras la declaratoria de desastre y calamidad pública, el Gobierno destacó que ello permitió un Puesto de Mando Unificado (PMU) para “trabajar de manera anticipada y articulada por los productores agropecuarios”.

La idea de Fedegán

Pero para Lafaurie, de Fedegán, esto no ha sido sufuciente. “Nuestra biodiversidad y nuestra vocación agropecuaria, dos riquezas que podrían representar el salto al desarrollo, se destruyen mientras debatimos quién tiene la culpa o no la tiene, qué hubiéramos debido hacer y no hicimos. Están en riesgo el sector agropecuario, la seguridad alimentaria y las ya difíciles condiciones de la vida rural”.