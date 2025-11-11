FISE 2025 reúne en Medellín a 450 empresas del sector eléctrico y proyecta negocios de US$1.600 millones

Este 11 de noviembre arrancó el encuentro del sector eléctrico latinoamericano con la llegada de la 11ª Feria Internacional del Sector Eléctrico (Fise 2025), en las instalaciones de Plaza Mayor. Un evento que espera mover negocios por hasta 1.600 millones de dólares.
El evento es liderado por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y CIDET, con el Cluster Energía Sostenible como aliado estratégico. Esta edición marcará un récord histórico de participación con más de 450 empresas expositoras de 30 países, entre ellas Brasil, Turquía, España, China, Estados Unidos y México, que presentarán innovaciones tecnológicas y soluciones sostenibles para el futuro energético.