Startup paisa Solenium levanta US$30 millones del banco holandés FMO para construir 40 minigranjas solares en Colombia

La startup paisa Solenium, dedicada al desarrollo de tecnologías de energía renovable no convencional, anunció la firma de un facility de deuda con el Banco Holandés de Desarrollo Empresarial (FMO), uno de los principales bancos de inversión sostenible del mundo.
El acuerdo, formalizado el 27 de octubre, es una muestra de la cooperación con los Países Bajos en materia de sostenibilidad, innovación y financiamiento verde.
El FMO aportará 30 millones de dólares, mientras que un Family Office y la propia Solenium complementarán la operación hasta alcanzar un total de 40 millones de dólares (aproximadamente 160 mil millones de pesos).
Estos recursos permitirán la construcción y expansión de 40 minigranjas solares, que serán desarrolladas y operadas por Unergy en distintas regiones del país.