Fondo Nacional del Ahorro aprueba traslado de utilidades al Tesoro en medio de presión del Gobierno

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) aprobó, con una votación de cuatro a dos, el traslado de parte de sus utilidades al Tesoro Nacional, una decisión que venía asomándose en el horizonte desde hace semanas y que desató un fuerte debate sobre su legalidad y sobre el impacto que podría tener en la misión social de la entidad. El monto involucrado hace parte de reservas acumuladas que bordean los $800.000 millones, aunque aún no está claro cuánto será finalmente transferido. La decisión se tomó luego de varias sesiones en las que la junta directiva aplazó el voto a la espera de conceptos legales y técnicos. Según fuentes presentes, la orden de avanzar en el traslado circulaba desde hacía semanas y fue impulsada desde el Grupo Bicentenario, el holding estatal que agrupa a las principales entidades financieras públicas. El periodista y columnista La República, Santiago Ángel, fue uno de los primeros en confirmar el resultado de la votación. “El Fondo Nacional del Ahorro aprobó el traslado de utilidades al Tesoro Nacional [...] luego del intenso lobby del Gobierno”, afirmó en su cuenta de X.

Le puede interesar: Viventa y el Fondo Nacional del Ahorro se unen para facilitar la compra de vivienda desde el exterior

El argumento del Gobierno

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, defendió la operación al asegurar que el traslado es coherente con el funcionamiento del Grupo Bicentenario: “Las utilidades primero se transfieren al Grupo Bicentenario y el Grupo las transfiere al Ministerio de Hacienda”. Según Ávila, el FNA mantuvo durante años la práctica de reinvertir todas sus utilidades, lo que llevó a una “acumulación de reservas exageradas”. Aseguró que la sólida posición patrimonial de la entidad permite hoy iniciar esta transferencia para financiar programas del Presupuesto General y del Plan Nacional de Desarrollo. Por su parte, el Grupo Bicentenario, vinculado al Ministerio de Hacienda, es matriz de 13 entidades financieras, entre bancos, aseguradoras, fiduciarias y fondos de garantías. Por ende, todas, incluidas el FNA, están obligadas a girar sus utilidades al holding y este, a su vez, al Tesoro. Lea más: MinHacienda tiene listo el decreto del fondo de ahorro pensional que gestionará el Emisor

Las advertencias legales de este movimiento

No obstante, el marco normativo del FNA tiene restricciones. El artículo 63 de sus estatutos establece que: - La distribución de utilidades requiere aprobación de la Asamblea de Accionistas. - Solo puede hacerse después de constituir reservas legales y ocasionales. - Las utilidades provenientes de la administración de cesantías no pueden distribuirse, lo que limita el traslado únicamente a excedentes no relacionados con esta actividad. Por estas dudas, la junta pidió conceptos a la Superintendencia Financiera y a la Superintendencia de Sociedades. Las definiciones finales sobre cuánto se puede mover y qué reservas son legalmente transferibles quedaron pendientes para próximas reuniones.

Críticas y preocupación por las cesantías