Frisby Colombia no se rinde: solicitó formalmente anular la marca Frisby España ante la Euipo

La empresa Frisby Colombia compartió una actualización sobre sus acciones jurídicas en el marco de la controversia por el uso de su identidad marcaria de parte de la Sociedad Frisby España, registrada en Bilbao, y comunicó que solicitó la anulación de la marca ante la Oficina Europea de Propiedad Intelectual, Euipo. Lea aquí: ¿Obsesión con Colombia? Frisby España retiró malteada de Chocorramo, pero buscó convencer a Juan Valdez En total, la cadena colombiana llevó a cabo cuatro acciones ante las autoridades competentes. Entre ellas, “la demanda por infracción de derechos de Propiedad Intelectual y comisión de actos de Competencia Desleal, en contra de la sociedad Frisby España y el señor Charles Dupont, junto con la solicitud de medidas cautelares en su contra, para que cese la afectación de nuestros derechos de Propiedad Intelectual”.

La cadena Frisby Colombia reafirma su propiedad sobre la marca

Ante la misma oficina Euipo, con las pruebas respectivas de uso, indicó que le dio “respuesta a la acción de cancelación por no uso iniciada en contra de nuestra marca Frisby (mixta), la cual se encuentra actualmente vigente”.

Frisby, una de las cadenas de comida más queridas por los colombianos cuenta con 5.600 colaboradores en todo el país. FOTO: Camilo Suárez

“Con las pruebas correspondientes ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, Oepm, [se dio] respuesta a la acción de cancelación por no uso iniciada contra nuestras marcas Frisby (mixtas) registradas en España, las cuales se encuentran igualmente vigentes”, detalló Frisby Colombia.

La cadena colombiana mencionó también: “Creemos firmemente en nuestra responsabilidad de informar con transparencia y sobre hechos ciertos, a los medios y al público en general. Es por ello que mantendremos esta línea de comunicación que responde con precisión a los términos del proceso y a la confidencialidad del mismo”.

“Nuevamente, en nombre de nuestros 5.600 colaboradores, agradecemos el reiterado apoyo que hemos recibido durante estos últimos meses por parte de todos nuestros clientes alrededor del mundo. Continuaremos con el mismo compromiso que nos ha caracterizado durante nuestros 48 años de historia, alimentando con amor para contribuir al desarrollo del ser humano y transformar positivamente la sociedad”, puntualizó.



