Frisby Colombia no se rinde: solicitó formalmente anular la marca Frisby España ante la Euipo

La empresa Frisby Colombia compartió una actualización sobre sus acciones jurídicas en el marco de la controversia por el uso de su identidad marcaria de parte de la Sociedad Frisby España, registrada en Bilbao, y comunicó que solicitó la anulación de la marca ante la Oficina Europea de Propiedad Intelectual, Euipo.
Lea aquí: ¿Obsesión con Colombia? Frisby España retiró malteada de Chocorramo, pero buscó convencer a Juan Valdez
En total, la cadena colombiana llevó a cabo cuatro acciones ante las autoridades competentes. Entre ellas, “la demanda por infracción de derechos de Propiedad Intelectual y comisión de actos de Competencia Desleal, en contra de la sociedad Frisby España y el señor Charles Dupont, junto con la solicitud de medidas cautelares en su contra, para que cese la afectación de nuestros derechos de Propiedad Intelectual”.