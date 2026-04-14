¿Se salió con la suya? Frisby España anuncia que comenzará operaciones en julio de 2026

Frisby España confirmó que se encuentra en la fase final previa a su entrada al mercado español, luego de más de un año de expectativa desde el anuncio del proyecto en mayo de 2025 y la polémica que desató por una presunta copia a la tradicional marca colombiana. “Tras la reciente resolución favorable de la Audiencia Provincial de Alicante, Frisby España, tiene el placer de informar que se encuentra en la fase final previa al inicio de sus operaciones en el mercado español”, informó la compañía en un comunicado. Le puede gustar: Frisby le gana round a Frisby España: la empresa europea deberá suspender uso de marca hasta resolver litigio Añadió que, pese a la disputa legal con Frisby Colombia, iniciará operaciones el 1 de julio de 2026 con una primera fase centrada en Madrid Centro y Sur.

Solo operará por domicilios

Para su aterrizaje inicial, la empresa optó por un modelo basado en dark kitchens, es decir, cocinas enfocadas exclusivamente en domicilios. Esta decisión busca responder rápidamente a la demanda mientras se gestionan ubicaciones físicas en zonas comerciales de alto nivel.

El enfoque permite acelerar el inicio de actividades sin comprometer estándares operativos ni la experiencia del cliente, mientras se avanza en la búsqueda de locales emblemáticos en ciudades clave.

¿Cuál será el plan de expansión en 2026?

El despliegue se realizará de forma progresiva durante el segundo semestre del año. A partir de septiembre, la marca planea expandirse a Madrid Norte, Barcelona, Sevilla y Málaga. Además, contempla aperturas en ciudades como Alicante, Bilbao, Valencia, Murcia, Granada, La Coruña, Palma de Mallorca y Zaragoza, con el objetivo de alcanzar 12 puntos operativos antes de finalizar 2026. En paralelo, la empresa mantiene interés en ubicaciones estratégicas como la Gran Vía en Madrid y Plaza Catalunya en Barcelona para futuros establecimientos insignia.

La disputa legal entre Frisby Colombia y Frisby España avanza. FOTO COLPRENSA.

En su etapa inicial, la propuesta gastronómica será limitada y enfocada en asegurar consistencia operativa. El menú estará centrado en buckets de pollo en distintos formatos, elaborados con producto de origen español y disponibles en versiones empanadas tradicionales y marinadas tipo BBQ. La oferta incluirá acompañamientos como papas fritas, arepas, arroz, maíz, ensalada de repollo, yuca y tequeños, además de una selección de postres. Un elemento clave será la variedad de salsas, entre ellas miel, miel picante, miel mostaza, mayonesa, ketchup, BBQ, cóctel, piña y salsa verde, con el objetivo de personalizar la experiencia del consumidor.

Venderá hamburguesas de pollo