Gobierno electo de Abelardo de la Espriella rechaza reforma tributaria de $21,9 billones

El Gobierno electo del presidente Abelardo De La Espriella manifestó su rechazo a la intención del Gobierno saliente de impulsar una nueva reforma tributaria con la que busca recaudar $21,9 billones adicionales en 2027, equivalentes al 1% del Producto Interno Bruto (PIB). A través de un pronunciamiento, el Gobierno electo sostuvo que los colombianos “no deben pagar los errores del Gobierno saliente” y afirmó que resulta inaceptable trasladar a ciudadanos, familias, emprendedores y sectores productivos el costo de cuatro años de lo que calificó como desorden fiscal, endeudamiento y manejo irresponsable de los recursos públicos. Según el comunicado, la actual situación de las finanzas públicas es consecuencia de decisiones equivocadas adoptadas por la administración saliente y no de los colombianos. En ese sentido, señaló que intentar resolver la crisis mediante una nueva carga tributaria representa “una falta de respeto con millones de ciudadanos” que ya enfrentan los efectos de la desaceleración económica, el aumento del costo de vida y la incertidumbre de los últimos años. Le puede gustar: Gobierno alista otro intento de tributaria con impuestos a licores, combustibles y juegos de azar El Gobierno electo aseguró que el país requiere recuperar la confianza, incentivar la inversión, fortalecer la producción y generar empleo, en lugar de incrementar la carga impositiva sobre quienes sostienen la economía. Asimismo, reiteró que a partir del 7 de agosto impulsará una política económica basada en la disciplina fiscal, la eficiencia del gasto público y el crecimiento económico. Agregó que la reconstrucción de la denominada “Patria Milagro” estará sustentada en una administración responsable y transparente de los recursos públicos.

¿Qué propone la reforma tributaria que impulsa el Gobierno saliente?

La iniciativa presentada por el Gobierno saliente estima obtener un recaudo adicional de $21,9 billones durante 2027 mediante cuatro grandes componentes. El primero corresponde a la reducción del gasto tributario, con la eliminación de beneficios y tratamientos preferenciales que, según el Ejecutivo, no han demostrado ser eficientes ni progresivos. Este componente aportaría $6,7 billones. Dentro de estas medidas se contempla incrementar gradualmente hasta el 10% el IVA aplicado al ingreso del productor de gasolina y ACPM, gravar los biocombustibles, hacer permanente el IVA del 19% para los juegos de suerte y azar en línea y aumentar del 5% al 19% el IVA para los vehículos híbridos. El segundo eje busca reducir las exoneraciones sobre los aportes al sistema de seguridad social, con un recaudo proyectado de $8,5 billones, convirtiéndose en la principal fuente de ingresos de la propuesta. Para ello, el proyecto plantea disminuir de diez a tres salarios mínimos el umbral para que las empresas puedan acceder a las exoneraciones en los aportes a salud, el SENA y el ICBF.

¿Qué impuestos subirían para empresas y personas?

El proyecto también incorpora medidas de progresividad tributaria con las que espera recaudar $3,4 billones. Entre ellas figura la reducción del umbral para comenzar a pagar el impuesto al patrimonio, que pasaría de 72.000 a 40.000 UVT, junto con la creación de nuevas tarifas marginales de hasta el 5% para los patrimonios de mayor valor.

Adicionalmente, propone aumentar de forma permanente la sobretasa al sector financiero, que pasaría del 5% al 15%. En el caso de las personas naturales, la iniciativa contempla elevar la tarifa máxima del impuesto de renta del 39% al 41%, aunque este cambio tendría efectos principalmente a partir de 2028. También se incrementaría al 30% la tarifa de ganancias ocasionales derivadas de rifas y apuestas.

¿Qué otros cambios contempla la iniciativa?

El cuarto componente de la reforma pretende recaudar $3,2 billones mediante impuestos relacionados con la salud pública y la protección ambiental. Entre las medidas incluidas se encuentra aplicar IVA del 19% a los licores, aumentar los impuestos a cigarrillos y vapeadores, crear un impuesto al consumo del 19% para eventos de esparcimiento cuyo valor supere los $500.000 y eliminar la exención de IVA para las importaciones de bajo costo, conocidas como minimis, inferiores a US$200. Una iniciativa con pocas posibilidades de avanzar Más allá de la discusión sobre el contenido de la reforma, analistas y congresistas consideran que la denominada ley de financiamiento tendría escasas posibilidades de ser aprobada. Entre las razones, mencionan que al Gobierno del presidente Gustavo Petro le restan pocos días hábiles de actividad legislativa y que actualmente no cuenta con las mayorías necesarias en el Congreso para sacar adelante una iniciativa de este alcance. Entérese: Gobierno Petro propone recaudar $21,9 billones en nueva reforma tributaria, ¿cuáles son los nuevos impuestos? Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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