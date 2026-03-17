Grupo Gilinski adquiere más acciones de GeoPark y aumenta participación a 24,1%

Grupo Gilinski realizó una transacción para aumentar su participación en la petrolera GeoPark. Según información del mercado, a través de Colden Investment, compró 2,5 millones acciones ordinarias adicionales a las 12,8 millones que ya había comprado en la primera semana de marzo.

Con ese nuevo paquete de títulos, Grupo Gilinski, mediante dos transacciones en el mercado abierto financiadas con fondos personales, elevó su participación en la petrolera hasta 23,8%. Se sabe que los precios promedio ponderados fueron de US$8,80 y US$8,84 por acción, dentro de los rangos intradía divulgados.

A través de Colden y Spaldy Investments Limited, se considera a Grupo Gilinski como el titular de 24,1% de las especies representativas de GeoPark, cerca de una cuarta parte del capital, lo que puede darle mayor influencia en la dinámica de gobierno corporativo.

Tras conocerse la primera adquisición accionaria de Gilinski en GeoPark, Felipe Bayon, director ejecutivo de la petrolera, se mostró satisfecho con la entrada del nuevo propietario: “Nos complace dar la bienvenida a Colden como socio estratégico a largo plazo de GeoPark”.

“Su inversión a precio de mercado refleja una gran confianza en nuestros activos, nuestro equipo y nuestro enfoque disciplinado para el crecimiento. Grupo Gilinski reconoce la solidez de nuestra plataforma colombiana y el potencial de crecimiento inherente a nuestra estrategia de desarrollo en Argentina. Creemos que su experiencia en la creación y expansión de plataformas regionales, junto con su perspectiva a largo plazo, brindará un apoyo significativo a GeoPark a medida que avanzamos en la siguiente fase de nuestra estrategia. Esta alianza mejora nuestra flexibilidad estratégica y refuerza nuestra capacidad para ejecutar con decisión, manteniendo la disciplina financiera”, agregó.