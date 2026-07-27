Gobierno Petro destinó $15,6 billones al sector Transporte, pero casi el 90% sigue sin ejecutarse

Aunque el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2026 plantea el fortalecimiento de la inversión como uno de los pilares para impulsar el crecimiento económico y recuperar la sostenibilidad de las finanzas públicas, la ejecución de estos recursos continúa siendo uno de los principales desafíos del Gobierno de Gustavo Petro. Puede leer: El segundo Túnel de Oriente y otras autopistas que unirán a la región con las 4G Un análisis del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana concluye que el mayor rezago se concentra en el sector Transporte, responsable de buena parte de los proyectos de infraestructura física del país y, al mismo tiempo, el que registra el menor nivel de ejecución entre las carteras con mayor presupuesto. Para 2026, el Presupuesto General de la Nación (PGN) asciende a $555,8 billones, luego del incremento aprobado mediante el Decreto 150 de 2026 tras la declaratoria de emergencia. De ese total, $89,5 billones fueron destinados a inversión. Vea aquí: Contraloría da ultimátum al Gobierno para que cumpla con túnel del Toyo y anunció Actuación de Fiscalización Sin embargo, la inversión continúa perdiendo peso dentro del presupuesto nacional. Representó el 19,9% del PGN en 2024, cayó al 15,8% en 2025 y en 2026 aumentó levemente hasta el 16,1%, aunque sigue por debajo del nivel registrado hace dos años. Además, desde 2021 la ejecución anual de este componente no supera el 80% al cierre de cada vigencia. En 2024 alcanzó apenas el 57%, el nivel más bajo de la última década.

La ejecución mejora frente a años recientes, pero Transporte se queda atrás

El estudio utiliza como indicador la relación entre las obligaciones y la apropiación vigente, metodología empleada también por el Ministerio de Hacienda. Este indicador permite medir qué tan rápido los recursos presupuestados se convierten en gasto efectivo, pues las obligaciones se reconocen cuando el Estado recibe un bien o servicio y adquiere el compromiso de pago. Le interesa: Así deja Petro “la olla raspada” de las finanzas públicas: $98 billones solo en intereses en 2027 Con corte al 30 de junio de 2026, la ejecución acumulada de la inversión alcanzó el 30,5%, superior al promedio observado desde 2020 (27,2%) y solo por debajo del ritmo registrado en 2022. No obstante, el Observatorio advierte que este avance sigue siendo insuficiente, especialmente porque se trata del último año del actual Gobierno, por lo que resulta clave revisar el comportamiento de los sectores que concentran la mayor parte de los recursos. El mayor presupuesto corresponde a Transporte, con apropiaciones por $15,6 billones. Sin embargo, apenas había ejecutado el 11,5% de esos recursos, equivalentes a $1,8 billones. En contraste, Inclusión Social y Reconciliación registraba una ejecución del 40,2% sobre $11,2 billones apropiados; Minas y Energía, 46,5% sobre $10,1 billones; Igualdad y Equidad, 47,4% sobre $9,7 billones; y Educación, 55,9% sobre $6,8 billones. Los cuatro sectores superan ampliamente el promedio general de ejecución de la inversión (30,5%), mientras que Transporte queda muy por debajo. Más noticias: Accidentes de tránsito han costado $218.000 millones este año en Medellín

La infraestructura física concentra el mayor rezago

El presupuesto de inversión incluye tanto programas sociales como proyectos de infraestructura física. De los $89,5 billones asignados para 2026, $64,8 billones corresponden a inversión social y $24,7 billones a infraestructura física, componente más cercano al concepto de formación bruta de capital fijo. Aunque ambos tipos de inversión son relevantes, el Observatorio destaca que la infraestructura física tiene un papel estratégico porque fortalece la conectividad, facilita la prestación de servicios públicos y mejora las condiciones para el crecimiento económico de mediano y largo plazo. Dentro de este componente, Transporte vuelve a concentrar la mayor carga de proyectos. El sector suma 214 iniciativas, de las cuales 145 corresponden a infraestructura física. En comparación, Defensa y Policía tiene 91 proyectos, con 26 de infraestructura física; Minas y Energía, 87 proyectos y siete de esta categoría; Educación, 55 proyectos y seis; y Agricultura y Desarrollo Rural, 49 proyectos, de los cuales cuatro son de infraestructura física. Además: Contraloría prende las alarmas por el financiamiento del Presupuesto General de 2026: faltan $303 billones En total, Transporte reúne el 77,1% de los proyectos de infraestructura física considerados en estos cinco sectores, con 145 de los 188 identificados.

Invías, ANI y Aerocivil muestran bajos niveles de ejecución

La mayor parte de los recursos para infraestructura de transporte está concentrada en tres entidades. El Instituto Nacional de Vías (Invías) administra cerca de $5 billones para 84 proyectos; la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), $7,4 billones para 29 proyectos; y la Aeronáutica Civil (Aerocivil), $1,5 billones para otros 29 proyectos. Sin embargo, al cierre de junio de 2026, ninguna alcanzaba siquiera el promedio general de ejecución de la inversión. Invías registraba un avance de apenas 4,4%; Aerocivil, 5%; y la ANI, 14,5%.

Los proyectos viales y aeroportuarios presentan los mayores retrasos

De los 145 proyectos de infraestructura física del sector Transporte, 102 corresponden a infraestructura vial, 29 a infraestructura aeroportuaria y 14 a otras intervenciones. La infraestructura vial concentra $10,7 billones del presupuesto, pero solo había ejecutado el 11,7% de los recursos a junio de 2026. La infraestructura aeroportuaria muestra un desempeño aún más bajo, con una ejecución del 5%, mientras que el resto de proyectos alcanza el 5,4%. Más noticias: Ejecución presupuestal del Gobierno Petro en 2025 no llegó ni al 88% y estuvo por debajo del histórico de este siglo En conjunto, de los $13,9 billones destinados a infraestructura física del sector Transporte, únicamente se habían ejecutado $1,4 billones, equivalentes al 10,2%, muy por debajo del promedio nacional de inversión. El análisis también revela un rezago generalizado en las obras viales. De los 89 proyectos enfocados directamente en intervenciones sobre la red vial, 37 no registraban ninguna ejecución; 25 avanzaban menos del 5%; diez se encontraban entre el 5% y el 15%; ocho entre el 15% y el 25%; y siete entre el 25% y el promedio nacional del 30,5%. En total, 87 proyectos, equivalentes al 97,8% del total analizado, permanecían por debajo del promedio de ejecución. Solo dos lo superaban: la vía Armenia–Pereira–Manizales, con una apropiación de $3.500 millones y ejecución del 100%, y la conexión Pacífico–Orinoquía, con $23.000 millones apropiados y un avance del 90,8%. La situación también se repite en la infraestructura aeroportuaria. Al excluir los proyectos relacionados con sistemas de navegación aérea, el análisis se concentra en 20 intervenciones sobre terminales aéreas. De ellas, una no presentaba ejecución, 14 registraban avances inferiores al 10% y solo dos superaban el 15%. Ninguna alcanzaba el promedio general de ejecución de la inversión. Otras noticias: Petro propone acabar con las concesiones viales para recortar gasto público: estos son los riesgos

El Observatorio advierte riesgos para la competitividad

El Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana advierte que los retrasos en la ejecución de la infraestructura pública pueden traducirse en mayores costos logísticos, deterioro de las vías, incremento de los tiempos de transporte y menores oportunidades de integración económica. Por ello, hizo un llamado al próximo Gobierno para revisar el desempeño del sector Transporte, cuya capacidad para ejecutar los recursos asignados ha mostrado un deterioro significativo en los últimos años. El centro de estudios concluye que, en un contexto de restricciones fiscales, el reto no consiste únicamente en preservar los recursos destinados a inversión, sino en garantizar que estos se ejecuten de manera eficiente y oportuna. De lo contrario, las metas planteadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo seguirán sin materializarse y el país continuará aplazando proyectos estratégicos para la conectividad y el crecimiento económico de mediano y largo plazo. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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