Tras carta de exministros de Hacienda, Petro respalda la idea de hacer inversiones forzosas, ¿qué son?

El presidente Gustavo Petro reiteró su intención de implementar inversiones forzosas con el fin de atender la ola invernal que afecta a varios departamentos del país. La medida podría adoptarse mediante decreto en el marco de la emergencia económica para obtener recursos que permitan enfrentar los daños causados por la reciente crisis climática.
A través de su cuenta en X, el mandatario defendió la iniciativa y cuestionó la postura del sistema financiero: “Si los banqueros rechazan la inversión forzosa que ya existe y no quieren pagar impuestos, ¿cómo creen que se va a financiar la emergencia climática? ¿Con los dineros para otras emergencias climáticas como propone el Contralor?”.
Lea aquí: Asobancaria advierte que nuevas inversiones forzosas que propone el Gobierno por $35 billones obligaría a elevar tasas y reduciría cartera