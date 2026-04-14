Gobierno Petro firmará un nuevo decreto con 180 beneficios para los sindicatos

El Ministerio de Trabajo reveló que ya tiene listo un nuevo decreto que expedirá este Primero de Mayo, en el marco del Día Internacional del Trabajo. La norma buscaría “la reparación colectiva a los sindicatos en Colombia”.

La cartera indicó que el documento busca reconocer “décadas de violencia, persecución y estigmatización contra trabajadores organizados en el país”.

El anuncio fue hecho por Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, quien explicó que el decreto contempla 180 acciones construidas junto a organizaciones sindicales para dignificar su labor y evitar la repetición de hechos de violencia.

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Esta decisión se enmarca en el reconocimiento del sindicalismo como Sujeto de Reparación Colectiva, una figura que pretende saldar una deuda histórica del Estado con quienes han defendido derechos laborales en medio del conflicto armado.