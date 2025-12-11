La empresa paisa que está limpiando las playas del mundo y recuperando los corales en San Andrés

GreenSouls, la empresa paisa fundada por Camilo Jaramillo y dirigida junto a Juan Pablo Bolívar, nació casi por coincidencia. Jaramillo recuerda que la idea surgió mientras lideraba Fokus Green, una marca de moda sostenible que producía prendas a partir de botellas PET recicladas.
Su intención era que el mensaje ambiental fuera más allá de la etiqueta. “Quería decir: yo estoy recogiendo las botellas que probablemente sirvan para ser transformadas en fibras de poliéster”, relata.
En la búsqueda de fundaciones para apoyar la limpieza de océanos, la marca comenzó a documentar sus propias jornadas. El contenido audiovisual, inicialmente pensado para promover la línea de ropa, evidenció una necesidad latente en el mercado: empresas de distintos sectores carecían de aliados capaces de comunicar de forma atractiva sus acciones de sostenibilidad.
“Nos empezaron a buscar muchas marcas diciendo: yo tengo esa misma necesidad”, explica Jaramillo. Esa demanda llevó a la creación de la primera edición de GreenSouls Souls en 2021, un movimiento que reunió compañías como Postobón, Enka, Parmessano, Maaji y Kalley, entre otras, con actividades ambientales, voluntariado y generación de contenido.