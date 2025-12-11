La empresa paisa que está limpiando las playas del mundo y recuperando los corales en San Andrés

GreenSouls, la empresa paisa fundada por Camilo Jaramillo y dirigida junto a Juan Pablo Bolívar, nació casi por coincidencia. Jaramillo recuerda que la idea surgió mientras lideraba Fokus Green, una marca de moda sostenible que producía prendas a partir de botellas PET recicladas. Su intención era que el mensaje ambiental fuera más allá de la etiqueta. “Quería decir: yo estoy recogiendo las botellas que probablemente sirvan para ser transformadas en fibras de poliéster”, relata. En la búsqueda de fundaciones para apoyar la limpieza de océanos, la marca comenzó a documentar sus propias jornadas. El contenido audiovisual, inicialmente pensado para promover la línea de ropa, evidenció una necesidad latente en el mercado: empresas de distintos sectores carecían de aliados capaces de comunicar de forma atractiva sus acciones de sostenibilidad. Consulte: Medellín lidera el boom de las startups energéticas en Colombia: concentra el 43% de esos emprendimientos “Nos empezaron a buscar muchas marcas diciendo: yo tengo esa misma necesidad”, explica Jaramillo. Esa demanda llevó a la creación de la primera edición de GreenSouls Souls en 2021, un movimiento que reunió compañías como Postobón, Enka, Parmessano, Maaji y Kalley, entre otras, con actividades ambientales, voluntariado y generación de contenido.

De un evento aislado a un colectivo regional

Tras ese primer encuentro, el crecimiento fue inmediato. “El lunes después del evento el teléfono no paraba de sonar”, recuerda Jaramillo. La empresa decidió entonces dejar atrás su rol como marca de moda y convertirse en un movimiento colectivo que cualquier compañía pudiera apoyar sin promover a un actor específico. La razón de ser de la empresa es articular empresas para ejecutar acciones ambientales con impacto real, documentarlas y convertirlas en activos reputacionales y de mercadeo para las marcas.

Impacto ambiental y social: cifras que respaldan el crecimiento

Más allá de un movimiento, GreenSouls Souls es una empresa que entrelaza sostenibilidad con mercadeo y, según sus directivos, el impacto debe medirse en tres frentes: ambiental, social y reputacional. En solo cuatro años, los resultados muestran la magnitud de su operación y el alcance del movimiento que han construido. Entérese: De un problema respiratorio de su sobrina sacó una idea de reconversión eléctrica de buses La empresa ha movilizado a más de 50.000 personas en jornadas y eventos, consolidando una comunidad activa en torno a la protección ambiental. También ha desarrollado más de 50 jornadas de intervención en Colombia y otros países de la región, lo que refleja su capacidad de ejecutar proyectos en diferentes territorios. Hoy GreenSouls tiene presencia en Colombia, México, Chile, Ecuador, Brasil, Costa Rica y Estados Unidos, ampliando su radio de acción y fortaleciendo alianzas que permiten replicar su modelo. En San Andrés, ha sembrado más de 35.000 fragmentos de coral con ayuda de la autoridad Coralina, fundaciones y empresas privadas como Dislicores e ISDIN, un aporte clave a la restauración de ecosistemas marinos afectados. La organización ha retirado alrededor de 200 toneladas de residuos de mares, ríos, fuentes hídricas y ciudades, una cifra que dimensiona su impacto ambiental. Según la empresa, ese volumen equivale al peso de 40 elefantes africanos adultos. A este avance se suma la siembra de más de 12.000 árboles y manglares, iniciativas que contribuyen a la recuperación de ecosistemas estratégicos. En el ámbito digital, su contenido ha alcanzado a más de 50 millones de personas, lo que convierte la sostenibilidad en un mensaje cotidiano y cercano para amplias audiencias. GreenSouls Souls también desarrolla un proyecto piloto de barreras para capturar residuos en fuentes hídricas. Actualmente operan una instalación, pero la meta es llegar a 120 en Colombia, con la capacidad de evitar que hasta 15 millones de kilos de desechos terminen en los ríos y finalmente en el océano.

Un modelo que convierte la sostenibilidad en estrategia empresarial

La promesa de valor de GreenSouls no se basa únicamente en la ejecución de actividades ambientales. Su propuesta es integrar esas causas al negocio. “Convertimos las causas ambientales y sociales en activos para las marcas”, explica Juan Pablo Bolívar. Los directivos aseguran que las empresas que trabajan con ellos pueden experimentar una considerable tasa de retorno: por cada peso que invierten reciben 7.

GreenSouls ha recolectado hasta 200 toneladas de basura en sus jornadas de limpiezas. FOTO CORTESÍA.

Las empresas que participan obtienen retornos en reputación, cumplimiento normativo, fidelización de consumidores y fortalecimiento de equipos internos, lo que asegura continuidad y sostenibilidad a largo plazo de los proyectos. Aunque la empresa lleva solo cuatro años en el mercado, sus planes son ambiciosos. En la próxima década, GreenSouls se visualiza como un articulador consolidado en Colombia, capaz de reunir gobiernos, sector privado, comunidades y academia en proyectos ambientales integrales. El objetivo es replicar su modelo en toda Latinoamérica, con especial atención en Centroamérica y el Caribe, regiones con retos ambientales similares. “La idea es multiplicar el impacto, no solamente en Colombia, sino en la región”, afirma Jaramillo.

Una actividad reciente