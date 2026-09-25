Gremios advierten falta de respaldo en el sistema de gas tras problemas de la regasificadora de Cartagena

La condición operativa imprevista presentada en uno de los cuatro trenes del buque de almacenamiento y regasificación de SPEC LNG generó reacciones entre los gremios energéticos, que señalaron que el país conocía desde hace varios años la necesidad de desarrollar nuevos proyectos de infraestructura para fortalecer la oferta de gas. Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, anotó que el racionamiento de gas derivado de los trabajos de mantenimiento de SPEC LNG tendrá como principal afectada a la demanda industrial. “En medio de un fenómeno de El Niño, las plantas térmicas están usando el total de la capacidad (400 millones de pies cúbicos diarios). El único escalón que se puede tocar es el industrial porque a la generación no la puedes tocar”, afirmó Castañeda. Entérese: Colombia deberá importar 65% del gas a 2035 y 98% al 2045 si no reactiva su producción Durante los trabajos correctivos, SPEC LNG continúa operando de manera segura con una capacidad disponible de 400 millones de pies cúbicos diarios (Mpcd) y espera restablecer plenamente su capacidad en los próximos días.

Una industria vulnerable

Para Naturgas, la situación vuelve a evidenciar una vulnerabilidad que la industria ha advertido durante varios años: Colombia necesita contar con mayores alternativas de suministro y suficiente capacidad de respaldo para responder cuando una infraestructura estratégica enfrenta una contingencia. La preocupación adquiere mayor relevancia en un contexto de estrechez de oferta y ante escenarios que pueden exigir una mayor capacidad de respuesta del sistema energético. Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, aseguró que la contingencia muestra la necesidad de fortalecer el respaldo disponible para el suministro de gas. “Esta situación deja una señal muy clara para Colombia: nuestro sistema de gas necesita más respaldo”, afirmó Murgas. La líder gremial agregó que, aunque la infraestructura continúa operando de manera segura, una contingencia en uno de sus componentes reduce inmediatamente el margen de respuesta del sistema. Consulte: Gremios piden frenar liquidación de Air-e y MinMinas asegura que no se hará en este Gobierno “Estamos operando como si fuera un carro sin llanta de repuesto: cuando falla o se pincha una rueda, tenemos pocas alternativas para continuar sin afectar el servicio. La seguridad energética se construye antes de que llegue la emergencia”, sostuvo.

¿Qué impacto tiene la contingencia sobre la demanda de gas?

De acuerdo con la Resolución 40524 del Ministerio de Minas y Energía, la situación genera una restricción de 15 GBTUD a la Demanda Esencial contratada con gas importado.

Esta condición dio lugar a un racionamiento programado y a la definición de un orden de prioridad para atender la demanda por parte del Ministerio de Minas y Energía. En este contexto, la generación térmica mantiene una demanda que no puede reducirse, especialmente ante un escenario de fenómeno del Niño. Según Andeg, las plantas térmicas están utilizando los 400 millones de pies cúbicos diarios disponibles, por lo que el ajuste recae sobre la demanda industrial.

Decisiones urgentes

Para Naturgas, la situación no debe analizarse únicamente como consecuencia de una contingencia operacional en la infraestructura de SPEC LNG. El gremio considera que también refleja decisiones estructurales que durante años fueron aplazadas o no avanzaron a la velocidad que requería el país.