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Jerónimo Martins, Bbva, Glencore, Grupo Bolívar y Davivienda darán $164.908 millones para apoyar la reconstrucción del país

Grupo Bolívar y Davivienda realizarán el mayor aporte, con $110.000 millones. Mientras que Jerónimo Martins, Bbva y Glencore anunciaron otros $54.908 millones, de acuerdo con el presidente Abelardo de la Espriella.

  • El presidente Abelardo de la Espriella fue el encargado de anunciar las donaciones de las empresas y grupos empresariales para atender la emergencia y reconstruir las zonas afectadas. FOTO JULIO HERRERA
    El presidente Abelardo de la Espriella fue el encargado de anunciar las donaciones de las empresas y grupos empresariales para atender la emergencia y reconstruir las zonas afectadas. FOTO JULIO HERRERA
El Colombiano
El Colombiano
20 de agosto de 2026
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El presidente Abelardo de la Espriella informó que Grupo Bolívar y Davivienda donarán $110.000 millones para apoyar la atención de la emergencia y la reconstrucción del país.

El anuncio se suma a los aportes revelados previamente de Jerónimo Martins, Bbva y Glencore, que en conjunto destinarán cerca de $54.908 millones.

En total, los anuncios de estas cinco empresas y grupos empresariales representan cerca de $164.908 millones en ayudas y recursos para atender la tragedia y apoyar la reconstrucción de las zonas afectadas.

La mayor contribución anunciada hasta ahora corresponde a Grupo Bolívar y Davivienda. El presidente aseguró que habló directamente con Miguel Cortés, presidente del Grupo Bolívar, quien le confirmó la donación.

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“Grupo Bolívar y Davivienda donarán $110.000 millones para apoyar la atención de la tragedia y la reconstrucción del país”, afirmó el mandatario a través de su cuenta de X.

Jerónimo Martins donará $43.138 millones para la reconstrucción

Por su parte, el Grupo Jerónimo Martinis, duelos de Tiendas Ara anunció una donación de 12 millones de euros, equivalentes a cerca de $43.138 millones, según informó el mandatario nacional.

La compañía se convierte así en una de las empresas con mayores aportes anunciados recientemente para apoyar la atención de la emergencia y la reconstrucción del país.

A este gesto se suma Bbva, que donará 2 millones de euros, equivalentes a aproximadamente $7.190 millones.

También se anunció el aporte de Glencore, propietaria de Cerrejón, por US$1,5 millones, equivalentes a cerca de $4.580 millones.

Lea más: Drummond dona US$1,5 millones para apoyar a Colombia tras la tragedia

Solo estas tres compañías —Jerónimo Martins, Bbva y Glencore— suman aproximadamente $54.908 millones, de acuerdo con las cifras divulgadas por el presidente.

Cinco empresas movilizan cerca de $165.000 millones

Con la incorporación de la donación de Grupo Bolívar y Davivienda, el monto anunciado por las cinco empresas asciende a cerca de $164.908 millones.

El mandatario agradeció las contribuciones y destacó el papel del sector empresarial en la respuesta a la emergencia.

“En los momentos más difíciles, nuestros empresarios han demostrado que están del lado del país y de quienes más lo necesitan”, señaló al referirse a la donación anunciada por Grupo Bolívar y Davivienda.

Sobre los aportes de ARA, BBVA y Glencore, el presidente expresó su “profundo agradecimiento” por lo que calificó como un gesto de “solidaridad, generosidad y compromiso con el pueblo colombiano”.

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Los recursos anunciados se destinarán, según la información divulgada por el mandatario, a apoyar la atención de la emergencia y la reconstrucción del país.

“Entre todos vamos a reconstruir a Colombia”, concluyó el presidente.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuánto donarán Grupo Bolívar y Davivienda para la reconstrucción de Colombia?
Grupo Bolívar y Davivienda donarán $110.000 millones, según anunció el presidente Abelardo de la Espriella.
¿Cuánto donarán ARA, BBVA y Glencore?
ARA anunció una donación de 12 millones de euros, BBVA aportará 2 millones de euros y Glencore, propietaria de Cerrejón, donará US$1,5 millones. En conjunto, estos aportes equivalen a cerca de $54.908 millones, de acuerdo con las cifras divulgadas.
¿Cuánto suman las donaciones anunciadas por ARA, BBVA, Glencore, Grupo Bolívar y Davivienda?
Los aportes de ARA, BBVA, Glencore, Grupo Bolívar y Davivienda suman cerca de $164.908 millones.
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