Cuatro hidroeléctricas del país abren compuertas: río Cauca triplicó su caudal histórico

Debido a las intensas lluvias que azotan al país, cuatro de las hidroeléctricas más importantes han tenido que comenzar a liberar agua de sus embalses de forma controlada. Según el reporte de la Superintendencia de Servicios Públicos, el agua que está llegando a las represas ha superado el límite de almacenamiento permitido.
El principal responsable de esta situación es el comportamiento de los ríos. El caso más impresionante es el del río Cauca, que este 27 de febrero arrastraba 1.658 metros cúbicos de agua por segundo. Para entender la magnitud: esto es un 264% por encima de su promedio histórico.
Puede leer: Generadoras de energía deberán entregar el 2% de sus ventas al Gobierno para atender ola invernal