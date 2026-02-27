Cuatro hidroeléctricas del país abren compuertas: río Cauca triplicó su caudal histórico

Debido a las intensas lluvias que azotan al país, cuatro de las hidroeléctricas más importantes han tenido que comenzar a liberar agua de sus embalses de forma controlada. Según el reporte de la Superintendencia de Servicios Públicos, el agua que está llegando a las represas ha superado el límite de almacenamiento permitido. El principal responsable de esta situación es el comportamiento de los ríos. El caso más impresionante es el del río Cauca, que este 27 de febrero arrastraba 1.658 metros cúbicos de agua por segundo. Para entender la magnitud: esto es un 264% por encima de su promedio histórico. Puede leer: Generadoras de energía deberán entregar el 2% de sus ventas al Gobierno para atender ola invernal

¿Qué está pasando en las hidroeléctricas?

El sistema eléctrico nacional registra hoy cuatro puntos donde el agua ya no cabe y debe ser expulsada por los vertederos (las rutas de escape de la represa): Ituango: es la que más agua está liberando actualmente, lo que representa una pérdida de energía que no se pudo aprovechar. Topocoro: por primera vez en esta temporada sus niveles subieron tanto que tuvo que abrir sus compuertas. Urrá I y Playas: ambas se mantienen “al tope” y siguen soltando excedentes para evitar desbordamientos.

Ituango lidera pérdidas energéticas por vertimientos

La situación más crítica se presenta en Hidroituango, que registra 52,75 gigavatios-hora (GWh) en vertimientos, el mayor nivel de pérdida energética de la semana. La planta opera al límite de su capacidad sin lograr contener el ingreso adicional de agua, lo que obliga a realizar vertimientos para mantener la seguridad de la infraestructura.

Topocoro inicia vertimientos y se suma un cuarto punto crítico

Por primera vez en la semana, el embalse Topocoro inició vertimientos, con una pérdida estimada de 2,93 GWh y un nivel de llenado de 98,6%. El río Sogamoso alcanzó 790 metros cúbicos por segundo, superando el margen disponible del embalse y confirmando los pronósticos de incremento de caudales en los últimos días. Con este evento, el sistema suma cuatro puntos simultáneos de pérdida energética, junto con la Hidroeléctrica Urrá I y la Central Hidroeléctrica Playas, que se mantienen en condición de sobrecapacidad.

Betania entra en zona naranja y registra salto histórico en su afluente

El embalse Betania subió a 91,6% y entró en zona naranja, tras el aumento del río Betania CP a 429 m³/s, equivalente al 305% de su promedio histórico y el mayor registro semanal en ese afluente. Este comportamiento representa el cambio más significativo entre los embalses de nivel medio y mantiene la atención sobre posibles nuevos vertimientos si continúan las lluvias.

Punchiná se recupera, pero Alto Anchicayá sigue rezagado

En contraste, embalse Punchiná consolidó su recuperación al ubicarse en 67,1%, acumulando 50,8 puntos porcentuales desde el mínimo registrado el 22 de febrero. La reducción sostenida del despacho en la central de San Carlos ha permitido estabilizar su nivel. Sin embargo, el Central Hidroeléctrica Alto Anchicayá continúa rezagado con 34,5%, manteniéndose como uno de los embalses con menor nivel dentro del sistema.

Sistema eléctrico bajo presión hídrica sostenida