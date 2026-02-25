Generadoras de energía deberán entregar el 2% de sus ventas al Gobierno para atender ola invernal

El Gobierno ordenó que las generadoras hidroeléctricas y térmicas ubicadas en zonas críticas transfieran un 2% adicional de sus ventas brutas durante los próximos seis meses. La medida, destinada a atender la emergencia invernal, aplicará para plantas en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó Según el Ministerio de Ambiente, esto se hará con el fin de financiar medidas ambientales y de gestión del riesgo para conjurar y prevenir la extensión de los efectos derivados de las inundaciones por el frente frío. Puede leer: Urrá, EPM, Isagen y cuatro hidroeléctricas más deberán rendir cuentas a la Superservicios, ¿por qué?

Emergencia económica y sustento de la medida

La decisión se enmarca en el Decreto 150 de 2026, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica en los departamentos mencionados, ante la alteración súbita, simultánea y extraordinaria de la dinámica hídrica en varias cuencas. Según explicó la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez, la declaratoria responde a la necesidad financiera de implementar de manera inmediata acciones de gestión del riesgo y recuperación ambiental frente a la crisis provocada por las lluvias. Entérese: Bancos proponen “un año sin intereses” para zonas afectadas por la emergencia invernal

Recursos serán ejecutados por las CAR con destinación específica

Los recursos recaudados a través de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (CAR) de las jurisdicciones afectadas deberán ejecutarse exclusivamente para la implementación de medidas ambientales y de gestión del riesgo, con el fin de atender o mitigar los efectos de las lluvias que motivaron la declaratoria del estado de emergencia. El Ministerio de Ambiente publicará, dentro de los 15 días siguientes a la expedición del decreto, los lineamientos técnicos que orientarán la priorización de proyectos. Estos criterios incluirán magnitud del daño, urgencia de intervención, impacto ecosistémico, enfoque integral de cuenca y equidad territorial. Le puede interesar: Petro anuncia que gravará las “ganancias extraordinarias” de los bancos en la emergencia económica Las CAR deberán estructurar las iniciativas en articulación con el Ministerio, que brindará acompañamiento técnico para garantizar la trazabilidad y transparencia en el uso de los recursos. Cuando la magnitud del daño lo exija, también deberán coordinar proyectos interjurisdiccionales.

“No es un impuesto, sino una transferencia ambiental”: MinAmbiente

El Gobierno aclaró que las transferencias del sector eléctrico previstas no constituyen un impuesto. Se trata de contribuciones a cargo de quienes utilizan recursos naturales en su actividad económica, como compensación a los territorios que asumen los costos ambientales de esa explotación. En ese sentido, la disposición mantiene la destinación específica y la naturaleza compensatoria de estas transferencias, sin modificar de manera permanente su régimen ordinario. En contexto: Gobierno Petro decretó nueva emergencia económica para atender la crisis climática En el caso de la generación hidroeléctrica, la operación depende directamente del comportamiento y estabilidad de los ríos y cuencas que alimentan los embalses. Por ello, la recuperación ambiental de estas áreas es considerada clave tanto para las comunidades y ecosistemas como para la continuidad del servicio público de energía. La medida transitoria, indicó el Ministerio, busca que los recursos adicionales se orienten específicamente a fortalecer la recuperación ambiental de las cuencas que hacen posible la generación eléctrica.

Acolgen alerta sobre posible intervención en embalses y efectos en el sistema eléctrico

La Asociación Colombiana de Generadores de Energía (Acolgen) expresó su preocupación frente a este aporte extraordinario del 2% ordenado por el Gobierno, y advirtió que la medida podría tener efectos estructurales sobre la operación del sistema eléctrico colombiano, incluyendo una eventual intervención en el manejo de los embalses. Vea aquí: Petro y Fico se enfrentan por tarifas de energía y damnificados, ¿quién tiene la razón? De acuerdo con el gremio, aunque las empresas del sector ya realizan transferencias obligatorias a las CAR para inversión ambiental en las regiones donde operan, el nuevo 2% tendría un destino distinto y un alcance diferente.

Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen y del Consejo Gremial. Foto: Cortesía