Hidrógeno no despega: 91% de grandes proyectos en Colombia siguen sin cierre financiero

Colombia ha dado pasos decisivos para consolidar el hidrógeno como una de las apuestas de la transición energética. El anterior gobierno de Gustavo Petro dejó aprobado el Conpes 4210, la primera Política Nacional del Hidrógeno, una hoja de ruta que establece acciones y metas para desarrollar esta industria hasta 2030.
El objetivo es convertir al país en un actor competitivo en la producción y uso de hidrógeno de bajas emisiones. Para ello, la política plantea 60 acciones coordinadas entre 27 entidades del Estado, con una inversión indicativa de $86.424 millones. La estrategia busca acelerar la descarbonización de sectores estratégicos, diversificar la matriz energética, fortalecer la reindustrialización y crear nuevas cadenas de valor.
El Conpes tiene un horizonte de largo plazo: aunque fija metas hasta 2030, pretende sentar bases para el crecimiento de este mercado durante las próximas décadas. Sin embargo, existe una brecha considerable entre el potencial identificado en el país y el avance real que están teniendo los proyectos.