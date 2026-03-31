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“No se basan en conceptos técnicos”: Federico Gutiérrez rechazó proceso de la Anla contra Hidroituango

El mandatario local se refirió a la investigación anunciada por la ministra de Ambiente, Irene Vélez, en contra de la central hidroeléctrica.

  • El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió a la decisión del gobierno del presidente Gustavo Petro de abrirle un proceso a Hidroituango. FOTOS: El Colombiano
    El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió a la decisión del gobierno del presidente Gustavo Petro de abrirle un proceso a Hidroituango. FOTOS: El Colombiano
El Colombiano
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hace 2 horas
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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, cuestionó la decisión del Gobierno Nacional de abrirle un nuevo proceso a Hidroituango, planteando que dicha medida respondería más a criterios políticos que técnicos.

Las declaraciones de Gutiérrez se produjeron pocas horas después de que la ministra de Ambiente y directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), Irene Vélez, cuestionara el manejo que esa central hidroeléctrica le estaría dando a su embalse y volviera a asociarla a las inundaciones que generó el frente frío en departamentos como Córdoba, Sucre y el Urabá antioqueño.

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En primer lugar, el alcalde defendió el manejo que el Distrito de Medellín viene dándole a Empresas Públicas de Medellín (EPM), enfatizando que a la empresa no se la podía señalar de prácticas corruptas.

Estos solo saben destruir. El odio contra Antioquia se le nota demasiado. EPM es una empresa 100% eficiente. Y miremos comparaciones. Mientras nosotros llevamos bien a EPM y la recuperamos de las garras de la corrupción de quienes se robaron a Medellín (amigos de Petro), ellos acabaron con Ecopetrol. Si no fuera por Hidroituango, ya Colombia hubiera entrado en racionamiento”, sostuvo Gutiérrez.

Posteriormente, el mandatario local planteó que el proceso contra la hidroeléctrica no respondería a criterios técnicos.

“No se basan en conceptos técnicos. Los mueve el odio por Antioquia y el odio por nosotros. Seguiremos resistiendo. Y saldremos adelante”, agregó.

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Además de Gutiérrez, otros políticos locales también expresaron su rechazo al proceso de la Anla.

“El gobierno de Gustavo Petro, a través de la Anla y de la ministra Irene Vélez, ahora quieren darle el tiro de gracia a Hidroituango por puro odio ideológico a nuestra región. Ellos destruyeron a Ecopetrol y tienen al país al borde del abismo energético. No soportan que en Medellín sí sepamos administrar con eficiencia y transparencia lo que ellos solo saben arruinar, solo saben destruir lo que funciona”, expresó, por ejemplo, el concejal de Medellín, Alejandro De Bedout.

Si Colombia no está hoy en racionamiento, a oscuras, es gracias a la energía que producimos en Antioquia para todo el país y gracias también al rigor técnico de nuestra gente de Empresas Públicas de Medellín”, agregó el cabildante.

Hasta donde se ha conocido públicamente, el proceso anunciado por la Anla centra sus pesquisas en tres señalamientos centrales hacia Hidroituango: que los caudales descargados en el vertedero no serían iguales a los de entrada al embalse, que presuntamente no se habría cumplido la regla de operación –es decir, que el nivel del embalse habría subido a niveles no autorizados– y que no se habría realizado un aprovechamiento forestal y efectuado un rescate de fauna durante un ascenso que se presentó en el nivel del agua recientemente.

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“Los hechos que son sujetos de investigación corresponden a un presunto incumplimiento en el control del caudal descargado aguas abajo del sitio de presa; la implementación de medidas necesarias de equilibrio en el caudal en época de sequía o estiaje respecto a aportes y descargas; y la inundación de 59,8 hectáreas al subir la cota sin el debido aprovechamiento forestal, y la protección de la fauna y de las especies protegidas y en veda”, expresó la autoridad en un comunicado.

Los señalamientos de supuestos malos manejos ambientales a Hidroituango durante las lluvias comenzaron por parte del presidente Gustavo Petro el pasado 7 de febrero, cuando en una publicación que difundió por sus redes sociales responsabilizó a esa central de las calamidades ocurridas en el país.

Según aseveró el presidente, la central supuestamente había llenado al límite su embalse y luego liberado el agua generando la emergencia.

Como en efecto ocurrió días después, la Superintendencia de Servicios Públicos atendió el llamado del presidente y visitó Hidroituango, pero luego no informó de irregularidades.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién lidera la investigación contra Hidroituango?
La investigación es adelantada por la ANLA, bajo la dirección de la ministra de Ambiente, Irene Vélez, tras los señalamientos del presidente Gustavo Petro sobre el manejo del vertedero durante las lluvias de febrero.
¿Qué dice EPM sobre el nivel del embalse?
EPM ha desmentido que el embalse estuviera al máximo de su capacidad de forma irregular, aclarando que el manejo de los caudales de entrada y salida se realiza bajo estrictos protocolos técnicos para evitar emergencias aguas abajo.
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