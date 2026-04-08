SIC impone millonaria multa a Rappi por fallas en servicio, cobros indebidos y publicidad engañosa

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), a través de la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, sancionó a Rappi con una multa de $4.003 millones.
La decisión se tomó tras dos investigaciones administrativas independientes en las que se evidenciaron múltiples vulneraciones a los derechos de los consumidores, así como el incumplimiento de instrucciones previamente impartidas por la autoridad.
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