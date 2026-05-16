Las 11 reformas claves para los primeros 100 días del próximo Gobierno: política fiscal, salud y educación, la prioridad

Valor Público, el centro de estudios e incidencia en asuntos públicos de la de la Universidad Eafit, presentó su hoja de ruta para el próximo gobierno de Colombia. Se trata de 11 agendas sobre problemas claves del país, como el déficit fiscal histórico, el futuro de la salud, cómo emplear a más colombianos en la formalidad y una estrategia para atacar los duros problemas de seguridad.
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Según Alejandro Torres, profesor de la Universidad Eafit e investigador de Valor Público, los primeros 100 días representan el momento de mayor capital político, donde el diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo es más fluido para impulsar reformas estructurales.
Según el experto, se trata de la ventana crítica en la que el nuevo gobierno debe traducir compromisos programáticos en una visión de país tangible. Torres advierte que el éxito de la agenda propuesta dependerá de nombrar expertos con conocimiento suficiente de la realidad nacional, que pasen rápido del diagnóstico a la solución; en sus palabras, “personas que lleguen a aprender nos van a costar demasiado”.