Prestar el servicio de vigilancia y seguridad ya cuesta 32% más por reforma laboral

La entrada en vigor de dos de los cambios más importantes de la reforma laboral comenzó a pesar en los costos de miles de empresas en Colombia. Desde el pasado 1 de julio, el recargo por trabajar domingos y festivos pasó del 80% al 90%, mientras que desde el 15 de julio la jornada laboral máxima se redujo de 44 a 42 horas semanales, obligando a las compañías a reorganizar turnos, contratar más personal o asumir mayores gastos de nómina.
Los sectores con operación continua o cuya actividad se concentra en noches, fines de semana y festivos son los que empiezan a sentir con mayor fuerza el impacto. Vigilancia, hoteles, restaurantes, comercio, transporte y entretenimiento encabezan la lista de actividades que deberán absorber el incremento en los costos laborales, aunque el Gobierno sostiene que la medida representa una mejora en los ingresos de cientos de miles de trabajadores.
El viceministro de Trabajo, Iván Jaramillo, explicó recientemente en conversación con Blu Radio que los sectores más expuestos son aquellos cuya operación depende de jornadas dominicales y festivas, como el turismo, los servicios de alojamiento, la gastronomía y el transporte. “Estamos hablando de aproximadamente 962.000 trabajadores que van a recibir un incremento en los recargos por laborar en días de descanso obligatorio”, señaló el funcionario.
Sin embargo, desde los gremios aseguran que el desafío no solo radica en pagar mayores recargos, sino en el efecto acumulado que han tenido los cambios laborales implementados durante los últimos tres años, que incluyen el incremento del salario mínimo, la reducción gradual de la jornada laboral, el adelanto del horario para el recargo nocturno y el aumento progresivo de los recargos dominicales.
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