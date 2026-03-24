La IA ya puede dirigir una empresa: CEO de Nvidia dice que llegaron a un nivel que supera al ser humano

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, lanzó una afirmación que volvió a encender la conversación en la industria tecnológica: “Creo que ya hemos alcanzado la inteligencia artificial general”. Esto se dio en medio del debate global sobre los alcances reales de la inteligencia artificial. La declaración la hizo durante una entrevista en el pódcast de Lex Fridman, en el que se abordó uno de los conceptos más polémicos del momento: la llamada inteligencia artificial general (IAG), entendida como sistemas capaces de igualar o incluso superar la inteligencia humana. Le puede interesar: 2025, el año en el que la Inteligencia Artificial colonizó la vida cotidiana

Un concepto aún en disputa

Aunque el término ha ganado popularidad, no existe una definición única. En términos generales, se asocia con la capacidad de una IA para realizar tareas complejas, tomar decisiones estratégicas e incluso dirigir organizaciones, habilidades que hoy siguen siendo principalmente humanas. Durante la conversación, Fridman planteó un escenario concreto: una IA capaz de crear y gestionar una empresa tecnológica valorada en miles de millones de dólares. Frente a esto, Huang fue contundente: “Creo que ya es una realidad”. Sin embargo, el propio directivo matizó su postura minutos después. Si bien reconoció avances importantes —como el crecimiento de plataformas de agentes autónomos— también advirtió que su impacto aún es limitado en el largo plazo.

El papel de los agentes de IA

Huang mencionó casos como OpenClaw, una plataforma de agentes de inteligencia artificial de código abierto que ha ganado visibilidad en la industria. Según explicó, estos sistemas ya permiten a los usuarios automatizar tareas, crear contenidos e incluso experimentar con proyectos digitales que pueden viralizarse rápidamente. Aun así, fue enfático en poner límites a estas capacidades: “La probabilidad de que 100.000 de esos agentes construyan Nvidia es del 0%”. Lea más: El plan de Elon Musk para llevar la inteligencia artificial al espacio

¿La IA ya supera al humano? Un debate abierto entre gigantes tecnológicos

Las declaraciones del CEO de Nvidia contrastan con posturas más cautelosas dentro del sector. Por ejemplo, Sam Altman, director ejecutivo de Open AI, ha señalado recientemente que la industria está “muy cerca” de la IAG, aunque aclaró que su afirmación no debe interpretarse de forma literal. Por su parte, Satya Nadella, CEO de Microsoft, ha sido más escéptico, al afirmar que “aún falta camino por recorrer, no se trata de una meta que pueda declararse alcanzada por una sola empresa o líder”.

Impacto y preocupaciones