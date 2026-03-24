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La IA ya puede dirigir una empresa: CEO de Nvidia dice que llegaron a un nivel que supera al ser humano

Jensen Huang planteó que la inteligencia artificial general ya existe e incluso podría operar empresas, una afirmación que divide a la industria tecnológica.

  • Las declaraciones de Jensen Huang se suman a un debate creciente entre líderes tecnológicos sobre la IA general. FOTO: GETTY E IA
    Las declaraciones de Jensen Huang se suman a un debate creciente entre líderes tecnológicos sobre la IA general. FOTO: GETTY E IA
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 4 horas
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El CEO de Nvidia, Jensen Huang, lanzó una afirmación que volvió a encender la conversación en la industria tecnológica: “Creo que ya hemos alcanzado la inteligencia artificial general”. Esto se dio en medio del debate global sobre los alcances reales de la inteligencia artificial.

La declaración la hizo durante una entrevista en el pódcast de Lex Fridman, en el que se abordó uno de los conceptos más polémicos del momento: la llamada inteligencia artificial general (IAG), entendida como sistemas capaces de igualar o incluso superar la inteligencia humana.

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Un concepto aún en disputa

Aunque el término ha ganado popularidad, no existe una definición única. En términos generales, se asocia con la capacidad de una IA para realizar tareas complejas, tomar decisiones estratégicas e incluso dirigir organizaciones, habilidades que hoy siguen siendo principalmente humanas.

Durante la conversación, Fridman planteó un escenario concreto: una IA capaz de crear y gestionar una empresa tecnológica valorada en miles de millones de dólares. Frente a esto, Huang fue contundente: “Creo que ya es una realidad”.

Sin embargo, el propio directivo matizó su postura minutos después. Si bien reconoció avances importantes —como el crecimiento de plataformas de agentes autónomos— también advirtió que su impacto aún es limitado en el largo plazo.

El papel de los agentes de IA

Huang mencionó casos como OpenClaw, una plataforma de agentes de inteligencia artificial de código abierto que ha ganado visibilidad en la industria. Según explicó, estos sistemas ya permiten a los usuarios automatizar tareas, crear contenidos e incluso experimentar con proyectos digitales que pueden viralizarse rápidamente.

Aun así, fue enfático en poner límites a estas capacidades: “La probabilidad de que 100.000 de esos agentes construyan Nvidia es del 0%”.

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¿La IA ya supera al humano? Un debate abierto entre gigantes tecnológicos

Las declaraciones del CEO de Nvidia contrastan con posturas más cautelosas dentro del sector. Por ejemplo, Sam Altman, director ejecutivo de Open AI, ha señalado recientemente que la industria está “muy cerca” de la IAG, aunque aclaró que su afirmación no debe interpretarse de forma literal.

Por su parte, Satya Nadella, CEO de Microsoft, ha sido más escéptico, al afirmar que “aún falta camino por recorrer, no se trata de una meta que pueda declararse alcanzada por una sola empresa o líder”.

Impacto y preocupaciones

La posibilidad de una inteligencia artificial general plantea interrogantes profundos. Expertos advierten sobre sus implicaciones en el empleo, la toma de decisiones críticas y la salud pública, especialmente si estas tecnologías alcanzan niveles de autonomía más avanzados.

Ahora, más allá de si la IAG ya es una realidad o no, lo cierto es que la industria tecnológica sigue avanzando rápidamente, mientras el mundo intenta definir los límites —y las reglas— de una tecnología que podría transformar por completo la forma en que trabajamos y vivimos.

Conozca también: La paradoja de la IA: van cerca de 40.000 despidos en tecnológicas este año, mientras se valorizan en Wall Street un 55%

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