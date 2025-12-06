Ikea, Volvo o H&M: la avanzada sueca en Colombia ya mueve más de 27.000 empleos

“Los primeros 50 aparatos telefónicos que tuvo Colombia eran suecos. Fue Ericsson la que los envió a la entonces Empresa de Teléfonos de Bogotá en 1896, y desde ese año seguimos aquí”, recordó la embajadora de Suecia en Colombia, Maria Cramér, al describir una relación comercial que comenzó hace más de un siglo y que, lejos de agotarse, en estos momentos vive uno de sus momentos más dinámicos. Con ese episodio, poco mencionado en la memoria económica del país, Suecia marcó un hito tecnológico, pero también abrió una puerta que terminaría convirtiendo a las compañías de ese país en un actor fundamental del desarrollo empresarial colombiano. Esa presencia temprana explicó el porqué, casi 130 años después, en el país se registran más de 100 empresas suecas instaladas en sectores tan diversos como la minería, energía, movilidad inteligente, consumo masivo, salud, defensa, telecomunicaciones y comercio minorista. Puede leer: De Rappi a Mystic Foods: así Caloncho Correa trasformó el emprendimiento con propósito Organizaciones como Ericsson, Tetra Pak, Volvo, Scania, H&M, Ikea, Essity, Epiroc, Securitas, Millicom, AstraZeneca, Spotify y Electrolux, entre otras, suman un listado que sigue creciendo y genera más de 27.000 empleos directos en Colombia.

Más de 100 empresas suecas en el país

El reciente boom del empresariado sueco no es una coincidencia aislada ni una apuesta coyuntural. Según explicó la embajadora Cramér, hay razones profundas que sustentan este interés: “Suecia cuenta con una base industrial fuerte y con empresas que tienen presencia global. Somos un país pequeño, y por eso mercados como Colombia representan oportunidades reales de crecimiento y acceso a toda América Latina”. A esto se suma un elemento distintivo, y es el componente de innovación. Según la embajada, Suecia lidera indicadores de tecnología, sostenibilidad y desarrollo de soluciones avanzadas. Estocolmo, por ejemplo, fue reconocida como la zona más innovadora de Europa en 2025 según el EU Innovation Scoreboard, y tiene el mayor número de unicornios per cápita del continente. Ese ecosistema innovador se vuelve especialmente atractivo para Colombia, un país en transición energética, con un mercado de consumo masivo robusto y con un creciente interés por modelos de producción sostenible. “Colombia tiene una ubicación clave, pero, sobre todo, un talento humano excepcional: jóvenes innovadores, mujeres emprendedoras y una cultura de colaboración que facilita proyectos conjuntos”, destacó la diplomática. Esa combinación explica por qué, para muchas firmas suecas, Colombia dejó de ser un destino periférico y se convirtió en un eje estratégico para operaciones regionales. En términos económicos, la magnitud de sus inversiones también es significativa. Las empresas suecas instaladas en el país inyectan más de US$200 millones al año, una cifra que incluye expansión de plantas, construcción de nuevos centros de distribución, desarrollo de energías renovables, estudios e innovación tecnológica. Entérese: Las marcas de lujo ‘Made in Italy’ están bajo la lupa por presunta explotación de trabajadores chinos La embajadora destacó casos concretos: Essity (que adquirió Grupo Familia) inauguró en abril un centro de distribución en Rionegro por US$35 millones; la empresa Zelestra ha invertido US$300 millones en dos parques solares en Córdoba y Cesar desde 2018, y liderará el proyecto fotovoltaico Wimke en La Guajira, con más de US$80 millones, capaz de abastecer a 93.000 hogares con energía limpia. La apuesta sueca por la transición energética también incluye investigación aplicada. Suecia financió un estudio de US$1,5 millones para evaluar el potencial de producción de biogás en el transporte bogotano, cuya primera fase ya fue entregada. En minería, un sector clave para ambos países, se lanzó en mayo el capítulo Colombia de la iniciativa regional MARS —Minería Americana más Responsable y Sostenible—, un convenio de cooperación con el Consejo de la Industria Sueca que promoverá prácticas de minería responsable, especialmente en la pequeña minería de cobre. El programa se extenderá hasta 2027. A la par de la inversión productiva, la relación sueco-colombiana también se ha fortalecido desde el lado social y académico. En 2024, Suecia firmó un acuerdo con la organización NESsT por 12 millones de coronas suecas, en alianza con Ikea Social Entrepreneurship, para acelerar 20 empresas sociales en Brasil, Perú y Colombia, con un enfoque en cadenas verdes y economía circular. Este programa está proyectado para crear 2.000 empleos e incentivar la inclusión de mujeres y comunidades indígenas. En junio del mismo año se aprobó financiación adicional para Colombia para impulsar cinco nuevas empresas y 500 nuevos empleos. Otro proyecto emblemático es Econavipesca del Pacífico, una iniciativa que combina academia, tecnología y saberes tradicionales para desarrollar soluciones de navegación sostenible para pescadores artesanales en Guapi, Cauca. Allí, un consorcio integrado por la Universidad Nacional, la Universidad del Cauca, el KTH Royal Institute of Technology y la Universidad de Lund presentó recientemente un velero híbrido diseñado para mejorar las condiciones de pesca, reducir costos de operación y contribuir a una práctica más justa y sustentable. Este proyecto es financiado por Suecia y articulado con asociaciones locales de pescadores. En el ámbito corporativo, la expansión de marcas reconocidas ha reforzado la presencia sueca en el mercado colombiano. Ikea abrió su primera tienda en Bogotá y posteriormente hizo lo propio en Medellín y Cali. H&M cerrará el año con 22 tiendas en siete ciudades. Electrolux —que lleva más de 80 años en el país— anunció planes para ampliar puntos de venta y duplicar su oferta. Volvo Cars proyecta superar las ventas del año pasado con una red de 10 concesionarios en expansión.

Historia que impulsa inversión

Estas operaciones se suman al crecimiento del comercio bilateral, en el que las exportaciones suecas hacia Colombia están impulsadas por maquinaria industrial, equipos de transporte, soluciones tecnológicas y bienes de consumo. Aunque el tejido empresarial sueco en Colombia es amplio, la embajadora Cramér considera que aún hay espacio para crecer: “Me gustaría ver a más empresas suecas invirtiendo en Colombia. No solo porque representan oportunidades comerciales, sino porque abren puertas a colaboraciones en innovación, sostenibilidad y transferencia de conocimiento. Queremos desarrollar relaciones de largo plazo, no simplemente transacciones comerciales”. Más noticias: Juan Valdez abrió su primera tienda en Brasil, el mayor productor de café del mundo El futuro de la relación bilateral parece alinearse con ese propósito. Tras el reciente acuerdo para la renovación de la flota de superioridad aérea de Colombia con tecnología sueca, la diplomática anticipa un escenario favorable para nuevas inversiones y para la llegada de empresas vinculadas a sectores estratégicos.

Red de Volvo crece en el país

La presencia de Volvo en Colombia sigue consolidándose como una de las historias más sólidas del ecosistema empresarial sueco en el país. La marca, que hoy se ubica entre las 30 con mayores ventas de vehículos en el mercado nacional, comercializa más de 1.000 unidades al año y opera con una red de concesionarios y talleres en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Ibagué, Pereira y Manizales. La estrategia se apoya en modelos híbridos y eléctricos, así como en tecnologías de asistencia que refuerzan la tradición sueca en seguridad y movilidad inteligente.

H&M, una expansión que no se detiene

La cadena sueca H&M se ha convertido en una de las marcas de moda de mayor crecimiento en Colombia. Hoy opera cerca de 23 tiendas en ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Cartagena y Manizales, consolidándose dentro de las empresas de mayores ventas en el país. La operación local combina un modelo de retail de gran formato con un enfoque de sostenibilidad en materiales y logística, sello característico del grupo sueco. La expansión constante confirma el interés por el mercado colombiano, impulsado por la fuerte recepción del consumidor local y las oportunidades de crecimiento en los principales corredores comerciales del país.

Essity produce a gran escala