Importaciones de Colombia crecieron 11,1% en marzo: China consolidó su liderazgo como principal origen

De acuerdo con el más reciente boletín del Dane, las importaciones colombianas totalizaron US$6.161 millones en marzo, lo que representó un aumento de 11,1% frente al mismo mes del año anterior. El principal origen de las mercancías importadas fue China, país que concentró el 29,4% del total de las compras externas realizadas por Colombia durante marzo. Le siguieron Estados Unidos con 21,5%, México con 5,1%, Brasil con 4,8%, Alemania con 3,6%, Corea con 3,1% e India con 2,6%. El crecimiento de las importaciones originarias de China fue uno de los factores más relevantes del mes. Las compras desde ese país aumentaron 35,5%, aportando buena parte del crecimiento total de las importaciones colombianas. Además, junto con Corea —cuyas ventas hacia Colombia crecieron 160%— explicaron en conjunto 10,7 puntos porcentuales de la variación total de marzo. El incremento de las compras provenientes de China estuvo impulsado principalmente por vehículos para transporte de personas, abonos minerales o químicos nitrogenados, motocicletas y maquinaria pesada como excavadoras y cargadoras autopropulsadas. En cifras, las importaciones desde China pasaron de US$1.339 millones en marzo de 2025 a US$1.814 millones en marzo de 2026. Solo las compras de vehículos para transporte de personas crecieron desde US$27,6 millones hasta US$202,4 millones. El comportamiento de marzo estuvo jalonado principalmente por el grupo de manufacturas, que alcanzó importaciones por US$4.768,7 millones, equivalentes al 77,4% del total importado por el país. Este segmento creció 16,7% anual. Dentro de las manufacturas, las mayores variaciones se observaron en maquinaria y equipo de transporte, con un crecimiento de 28,4%, y en artículos manufacturados diversos, que aumentaron 20,1%. Por su parte, las importaciones de productos agropecuarios, alimentos y bebidas sumaron US$885,7 millones y crecieron 4,4%, mientras que las compras externas de combustibles y productos de industrias extractivas cayeron 17%, afectadas por menores importaciones de petróleo y derivados. En el acumulado del primer trimestre de 2026, las importaciones colombianas alcanzaron US$17.805,4 millones, con un crecimiento de 9,6% frente al mismo periodo de 2025. China volvió a posicionarse como el principal origen de las compras externas, con una participación de 30,3% sobre el total importado entre enero y marzo. Estados Unidos ocupó el segundo lugar con 21,5%, seguido por México con 5%, Brasil con 4,4%, Alemania con 3,4%, Corea con 2,6% e India con 2,6%. Las importaciones provenientes de China crecieron 26,2% en el trimestre, mientras las de Corea aumentaron 65,2%. Ambos países aportaron conjuntamente 8 puntos porcentuales al crecimiento total de las compras externas colombianas. En contraste, las importaciones originarias de Estados Unidos apreciaron una caída de 3,8%, asociada principalmente a menores compras de gasóleos o gas oils, que disminuyeron 67,3% frente al mismo periodo del año pasado. Durante el trimestre, las importaciones desde China ascendieron a US$5.397,6 millones, frente a US$4.277 millones reportados un año atrás. Entre los productos más dinámicos sobresalieron los vehículos para transporte de personas y las motocicletas. El Dane también reportó que en marzo de 2026 Colombia reportó un déficit comercial de US$527,4 millones, cifra menor al déficit de US$837,3 millones observado en marzo de 2025. En el acumulado de enero a marzo, el déficit comercial fue de US$3.061,9 millones, también inferior al registrado en el mismo periodo del año pasado, cuando alcanzó US$3.357,2 millones.