Importaciones de Colombia crecieron 11,1% en marzo: China consolidó su liderazgo como principal origen

De acuerdo con el más reciente boletín del Dane, las importaciones colombianas totalizaron US$6.161 millones en marzo , lo que representó un aumento de 11,1% frente al mismo mes del año anterior.

El principal origen de las mercancías importadas fue China, país que concentró el 29,4% del total de las compras externas realizadas por Colombia durante marzo. Le siguieron Estados Unidos con 21,5%, México con 5,1%, Brasil con 4,8%, Alemania con 3,6%, Corea con 3,1% e India con 2,6%.

El crecimiento de las importaciones originarias de China fue uno de los factores más relevantes del mes. Las compras desde ese país aumentaron 35,5%, aportando buena parte del crecimiento total de las importaciones colombianas. Además, junto con Corea —cuyas ventas hacia Colombia crecieron 160%— explicaron en conjunto 10,7 puntos porcentuales de la variación total de marzo.

El incremento de las compras provenientes de China estuvo impulsado principalmente por vehículos para transporte de personas, abonos minerales o químicos nitrogenados, motocicletas y maquinaria pesada como excavadoras y cargadoras autopropulsadas.

En cifras, las importaciones desde China pasaron de US$1.339 millones en marzo de 2025 a US$1.814 millones en marzo de 2026. Solo las compras de vehículos para transporte de personas crecieron desde US$27,6 millones hasta US$202,4 millones.

El comportamiento de marzo estuvo jalonado principalmente por el grupo de manufacturas, que alcanzó importaciones por US$4.768,7 millones, equivalentes al 77,4% del total importado por el país. Este segmento creció 16,7% anual.