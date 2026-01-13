Incremento del salario mínimo elevaría a 6,5% la inflación en Colombia para 2026, alerta Corficolombiana

Para entender lo que viene en materia de precios en Colombia, primero hay que mirar cómo se terminó el año pasado. La inflación cerró el 2025 en un 5,1%, apenas un poco menos (10 puntos básicos) que en 2024, y se quedó “parqueada” por encima del 5% casi todo el año.
Lo preocupante es que, comparando con los vecinos de América Latina como Brasil, Chile, México y Perú, Colombia es el único país que todavía no logra meter la inflación en su rango meta.
Por eso, el reciente estudio de Investigaciones Económicas de Corficolombiana confirma que ya el país completa cinco años seguidos por fuera de lo que el Banco de la República quisiera.
Puede leer: Inflación en Medellín: estos fueron los productos y servicios que más encarecieron la vida en el último año
Esta persistencia se debe a que gran parte de los precios, especialmente en los servicios, están atados a inflaciones pasadas y a los fuertes saltos del salario mínimo, lo que genera un “desanclaje estructural” que es muy difícil de frenar solo con tasas de interés.