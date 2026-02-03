Costo de vida y desempleo, las principales preocupaciones del bolsillo de los colombianos en el arranque del 2026

Con mejores proyecciones en sus ingresos familiares, aprovechando ofertas de descuento, reduciendo gastos discrecionales y mirando al crédito como un respaldo ante emergencias, los colombianos inician 2026 con señales de recuperación financiera.
El balance es positivo, pero prudente: el costo de vida y el empleo siguen pesando en las decisiones del día a día.
Así lo revela el más reciente estudio Consumer Pulse de TransUnion, correspondiente al cuarto trimestre de 2025.
Según la encuesta, el 40% de los colombianos reportó que las finanzas de sus hogares estaban mejor de lo esperado, tres puntos porcentuales por encima del mismo período de finales de 2024.
Al mismo tiempo, el grupo que percibía una situación financiera peor se redujo del 30% al 25%, un dato que refuerza la idea de estabilización.
Conozca más: Pagar con la tarjeta será más caro en febrero: tasa de usura sube al 25,23 %