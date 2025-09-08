Costo de vida en Medellín fue superior al promedio nacional: restaurantes, hoteles y educación, lo que más subió

La inflación de agosto sorprendió con un aumento superior al 5%, alejándose de la meta del 3% establecida por el Banco de la República. De acuerdo con el Dane, la variación de precios en los últimos 12 meses se ubicó en 5,10%, por debajo del 6,12% registrado en el mismo mes de 2024, pero por encima del 4,9% reportado en julio.
Los grupos de gasto que presionaron al alza la inflación a nivel nacional fueron educación (7,87%), restaurantes y hoteles (7,78%), alimentos y bebidas no alcohólicas (6,13%), salud (5,67%), bebidas alcohólicas y tabaco (5,33%) y por último, transporte (5,19%).
Puede leer: Subida del salario mínimo a inicios de año sí le ha pegado duro a la inflación: gerente del Banco de la República