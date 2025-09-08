Costo de vida en Medellín fue superior al promedio nacional: restaurantes, hoteles y educación, lo que más subió

La inflación de agosto sorprendió con un aumento superior al 5%, alejándose de la meta del 3% establecida por el Banco de la República. De acuerdo con el Dane, la variación de precios en los últimos 12 meses se ubicó en 5,10%, por debajo del 6,12% registrado en el mismo mes de 2024, pero por encima del 4,9% reportado en julio. Los grupos de gasto que presionaron al alza la inflación a nivel nacional fueron educación (7,87%), restaurantes y hoteles (7,78%), alimentos y bebidas no alcohólicas (6,13%), salud (5,67%), bebidas alcohólicas y tabaco (5,33%) y por último, transporte (5,19%). Puede leer: Subida del salario mínimo a inicios de año sí le ha pegado duro a la inflación: gerente del Banco de la República

Medellín, entre las ciudades con la inflación más alta

Las ciudades con el mayor costo de vida en agosto, por encima del promedio nacional, fueron Pereira (5,97%); Bucaramanga (5,85%); Armenia (5,65%); Ibagué (5,44%); Villavicencio (5,43%); Bogotá (5,35%); Medellín (5,32%) y Popayán (5,14%). En contraste, las ciudades con las menores variaciones del indicador fueron Riohacha (3,56%); Valledupar (3,47%) y Santa Marta (2,11%).

¿Qué fue lo que más y menos subió en Medellín?

De acuerdo con el reporte del Dane, en agosto la inflación de Medellín estuvo presionada por restaurantes y hoteles, cuyos precios tuvieron un incremento anual de 8,80%. En segundo lugar se ubicó educación, con un alza de 7,14%, seguida de alimentos y bebidas no alcohólicas (6,20%), salud (5,72%), alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (5,70%), bienes y servicios diversos (4,52%) y transporte (4,29%). Por su parte, los que menos incrementaron fueron información y comunicación (-0,62%); recreación y cultura (2,43%); prendas de vestir y calzado (2,91%) y muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (3,50%).

¿Por qué repuntó la inflación?