x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Costo de vida en Medellín fue superior al promedio nacional: restaurantes, hoteles y educación, lo que más subió

El costo de vida en Medellín se disparó 5,32% en agosto, superando la media nacional. Le contamos qué sectores presionan su bolsillo, qué productos bajaron y qué esperar en los próximos meses.

  • De acuerdo con el reporte del Dane, en agosto la inflación de Medellín estuvo presionada por restaurantes y hoteles, cuyos precios tuvieron un incremento anual de 8,80%. Foto: Camilo Suárez
    De acuerdo con el reporte del Dane, en agosto la inflación de Medellín estuvo presionada por restaurantes y hoteles, cuyos precios tuvieron un incremento anual de 8,80%. Foto: Camilo Suárez
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 9 horas
bookmark

La inflación de agosto sorprendió con un aumento superior al 5%, alejándose de la meta del 3% establecida por el Banco de la República. De acuerdo con el Dane, la variación de precios en los últimos 12 meses se ubicó en 5,10%, por debajo del 6,12% registrado en el mismo mes de 2024, pero por encima del 4,9% reportado en julio.

Los grupos de gasto que presionaron al alza la inflación a nivel nacional fueron educación (7,87%), restaurantes y hoteles (7,78%), alimentos y bebidas no alcohólicas (6,13%), salud (5,67%), bebidas alcohólicas y tabaco (5,33%) y por último, transporte (5,19%).

Puede leer: Subida del salario mínimo a inicios de año sí le ha pegado duro a la inflación: gerente del Banco de la República

Medellín, entre las ciudades con la inflación más alta

Las ciudades con el mayor costo de vida en agosto, por encima del promedio nacional, fueron Pereira (5,97%); Bucaramanga (5,85%); Armenia (5,65%); Ibagué (5,44%); Villavicencio (5,43%); Bogotá (5,35%); Medellín (5,32%) y Popayán (5,14%).

En contraste, las ciudades con las menores variaciones del indicador fueron Riohacha (3,56%); Valledupar (3,47%) y Santa Marta (2,11%).

¿Qué fue lo que más y menos subió en Medellín?

De acuerdo con el reporte del Dane, en agosto la inflación de Medellín estuvo presionada por restaurantes y hoteles, cuyos precios tuvieron un incremento anual de 8,80%.

En segundo lugar se ubicó educación, con un alza de 7,14%, seguida de alimentos y bebidas no alcohólicas (6,20%), salud (5,72%), alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (5,70%), bienes y servicios diversos (4,52%) y transporte (4,29%).

Por su parte, los que menos incrementaron fueron información y comunicación (-0,62%); recreación y cultura (2,43%); prendas de vestir y calzado (2,91%) y muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (3,50%).

¿Por qué repuntó la inflación?

Desde el equipo de investigaciones de Bancolombia ya habían advertido que en agosto la inflación anual podría volver a acelerarse en un contexto marcado por presiones alcistas.

Entre los factores identificados señalaron el aumento del salario mínimo, el impacto de la tasa de cambio y del riesgo país asociado a la incertidumbre fiscal interna, además de las altas expectativas inflacionarias.

A esto se suma la eventual aprobación de la reforma tributaria, que, según cálculos del Ministerio de Hacienda, podría añadir hasta 1,1 % a la inflación.

Vea aquí: Colombia tendría el tercer costo de vida más alto entre los países de la Ocde en 2025

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida