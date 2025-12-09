x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¡Tenga en cuenta! Estos serán los horarios de Bancolombia para Navidad, Fin de Año y enero de 2026

Así funcionarán las sucursales de Bancolombia en diciembre y comienzos de enero, con horarios especiales, cierres festivos y alternativas digitales disponibles para usuarios.

  • La víspera de Navidad tendrá un tratamiento especial. El martes 24 de diciembre, todas las sucursales de Bancolombia atenderán en jornada continua hasta la 1:00 p.m. FOTO: Cortesía Bancolombia.
    La víspera de Navidad tendrá un tratamiento especial. El martes 24 de diciembre, todas las sucursales de Bancolombia atenderán en jornada continua hasta la 1:00 p.m. FOTO: Cortesía Bancolombia.
  • El 24 de diciembre, todas las sucursales atenderán en jornada continua hasta la 1:00 p.m. para que las personas puedan hacer sus diligencias antes de la fiesta de Navidad.
    El 24 de diciembre, todas las sucursales atenderán en jornada continua hasta la 1:00 p.m. para que las personas puedan hacer sus diligencias antes de la fiesta de Navidad.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

09 de diciembre de 2025
bookmark

Con el cierre del año a la vuelta de la esquina, Bancolombia detalló, día por día, cómo será la atención en sus sucursales físicas durante la temporada decembrina.

La idea es que los usuarios no lleguen a una puerta cerrada y puedan planear con tiempo pagos, retiros y diligencias bancarias.

La entidad confirmó que sí habrá atención en los horarios normales los días 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre. Es decir, la operación bancaria se mantendrá activa la mayor parte del mes, incluso en la recta final previa a Navidad y Fin de Año.

Entérese: Inflación encarece la cena navideña: estos son los productos que más subieron de precio

Atención los sábados en Bancolombia durante diciembre

Para quienes suelen hacer vueltas bancarias el fin de semana, hay buenas noticias. Los sábados 13, 20 y 27 de diciembre sí habrá servicio, pero únicamente en aquellas sucursales que operan los sábados, respetando sus horarios habituales.

En contraste, no habrá atención los domingos 14, 21 y 28 de diciembre, días en los que las oficinas permanecerán cerradas en todo el país.

El 24 de diciembre, todas las sucursales atenderán en jornada continua hasta la 1:00 p.m. para que las personas puedan hacer sus diligencias antes de la fiesta de Navidad.
El 24 de diciembre, todas las sucursales atenderán en jornada continua hasta la 1:00 p.m. para que las personas puedan hacer sus diligencias antes de la fiesta de Navidad.

Horario especial de Bancolombia el 24 y 25 de diciembre

La víspera de Navidad tendrá un tratamiento especial. El miércoles 24 de diciembre, todas las sucursales de Bancolombia atenderán en jornada continua hasta la 1:00 p.m., una medida pensada para facilitar las diligencias antes de la celebración navideña.

Eso sí, el 25 de diciembre no habrá servicio en ninguna sucursal, al tratarse de un día festivo en todo el territorio nacional.

En Cali, donde diciembre también es sinónimo de Feria, el banco ajustará su operación. Las sucursales de la capital del Valle tendrán horarios especiales los días 26, 29 y 30 de diciembre, atendiendo de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Además, el sábado 27 de diciembre abrirán las sucursales que operan ese día, en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., adaptándose a la dinámica de la ciudad durante las festividades.

Siga leyendo: Las cuatro razones que generaron las recientes caídas de los canales digitales de Bancolombia

Cierre de sucursales Bancolombia el 31 de diciembre y reapertura en enero

Para el cierre formal del año, el 31 de diciembre no habrá atención en sucursales físicas. La normalidad volverá el 2 de enero de 2026, cuando Bancolombia retomará la atención en los horarios convencionales en todo el país.

Aunque algunas fechas implican cierre de oficinas, el banco recalca que sus canales digitales y electrónicos seguirán operando con normalidad.

Los usuarios podrán realizar transacciones a través de cajeros electrónicos, kioscos, corresponsales bancarios (según los horarios de los comercios donde funcionen), sucursales virtuales, app Mi Bancolombia, app Bancolombia Negocios, sucursal telefónica, Tabot y redes sociales oficiales.

Toda la información detallada sobre horarios y canales está disponible en el Centro de Ayuda de Bancolombia, en su sitio web oficial.

Además: Nequi se independiza de Bancolombia y alcanza punto de equilibrio

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida