¡Tenga en cuenta! Estos serán los horarios de Bancolombia para Navidad, Fin de Año y enero de 2026

Con el cierre del año a la vuelta de la esquina, Bancolombia detalló, día por día, cómo será la atención en sus sucursales físicas durante la temporada decembrina. La idea es que los usuarios no lleguen a una puerta cerrada y puedan planear con tiempo pagos, retiros y diligencias bancarias. La entidad confirmó que sí habrá atención en los horarios normales los días 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre. Es decir, la operación bancaria se mantendrá activa la mayor parte del mes, incluso en la recta final previa a Navidad y Fin de Año. Entérese: Inflación encarece la cena navideña: estos son los productos que más subieron de precio

Atención los sábados en Bancolombia durante diciembre

Para quienes suelen hacer vueltas bancarias el fin de semana, hay buenas noticias. Los sábados 13, 20 y 27 de diciembre sí habrá servicio, pero únicamente en aquellas sucursales que operan los sábados, respetando sus horarios habituales. En contraste, no habrá atención los domingos 14, 21 y 28 de diciembre, días en los que las oficinas permanecerán cerradas en todo el país.

El 24 de diciembre, todas las sucursales atenderán en jornada continua hasta la 1:00 p.m. para que las personas puedan hacer sus diligencias antes de la fiesta de Navidad.

Horario especial de Bancolombia el 24 y 25 de diciembre

La víspera de Navidad tendrá un tratamiento especial. El miércoles 24 de diciembre, todas las sucursales de Bancolombia atenderán en jornada continua hasta la 1:00 p.m., una medida pensada para facilitar las diligencias antes de la celebración navideña. Eso sí, el 25 de diciembre no habrá servicio en ninguna sucursal, al tratarse de un día festivo en todo el territorio nacional.

En Cali, donde diciembre también es sinónimo de Feria, el banco ajustará su operación. Las sucursales de la capital del Valle tendrán horarios especiales los días 26, 29 y 30 de diciembre, atendiendo de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Además, el sábado 27 de diciembre abrirán las sucursales que operan ese día, en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., adaptándose a la dinámica de la ciudad durante las festividades. Siga leyendo: Las cuatro razones que generaron las recientes caídas de los canales digitales de Bancolombia

Cierre de sucursales Bancolombia el 31 de diciembre y reapertura en enero