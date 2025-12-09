Crece la incertidumbre: se retrasa conferencia de María Corina Machado antes del Nobel y su paradero es desconocido, ¿asistirá a recibir su premio?

La caraqueña, que lleva más de dos décadas siendo una de las férreas opositoras al chavismo en Venezuela, desde las elecciones que se llevaron a cabo hace un año en su país, se encuentra en la “clandestinidad”. Tras haber sido seleccionada como la ganadora del Premio Nobel de la Paz, los cuestionamientos sobre si saldría de Venezuela a recibirlo, van cada vez más en aumento. Quedan menos de 24 horas para la ceremonia y se sabe que ya parte de su familia se encuentra esperándola en Oslo. Ella, ¿llegará?
La última vez que se la vio en las calles, fue el 9 de enero de este año. Antes de eso, ya se encontraba en un resguardo desconocido tras el contundente resultado de las elecciones en las que habría ganado el candidato opositor Edmundo González Urrutia. Sin embargo, en estas contiendas el régimen concluyó que habría salido victorioso Nicolás Maduro, en medio de cuestionamientos sobre la veracidad de las actas que le pidieron presentar, pero nunca lo hicieron.