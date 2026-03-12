Colombia tuvo la segunda mayor informalidad laboral de la Ocde en 2025: 56% de los trabajadores están fuera del sistema

La informalidad laboral sigue siendo uno de los puntos negativos, detrás de las reducciones de la tasa de desempleo, que para enero fue del 10,9%.
De acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo, el país registró en 2025 una tasa de empleo informal de 56%, lo que lo ubica como el segundo país con mayor informalidad entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, solo superado por México, que alcanza 56,4%.
La diferencia frente a economías europeas es amplia. Mientras en Colombia más de la mitad de los trabajadores están en la informalidad, en la mayoría de países europeos de la Ocde la tasa no supera el 5%. Un ejemplo es Polonia, que en 2024 registró una informalidad de 8,6%, lo que significa que el indicador colombiano es cerca de siete veces mayor.
Le puede interesar: Salario mínimo vital en Colombia: qué es y qué cambia frente al modelo tradicional