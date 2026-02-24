Industria manufacturera puede reducir hasta un 30% los costos operativos con IA

La implementación de inteligencia artificial (IA) ya está generando impactos concretos en la industria manufacturera. Según la consultora global Bluetab, las compañías que integran datos, analítica e IA en sus procesos pueden reducir hasta 30% sus costos operativos, además de mejorar productividad, eficiencia y calidad del dato. La firma, que hace parte del grupo IBM desde 2021, acompaña a la industria colombiana en su adopción de soluciones basadas en datos, llevando los casos de uso desde la estrategia hasta la ejecución en planta y en la cadena de suministro. Le puede interesar: El 92% de trabajadores en Colombia ya usa IA, pero ¿cuál es el impacto real en las empresas?

Un mercado en expansión

Desde mantenimiento predictivo hasta automatización inteligente, la IA optimiza la cadena de valor industrial. FOTO: CORTESÍA

De acuerdo con estimaciones del Foro Económico Mundial, el mercado global de IA aplicada a manufactura pasó de US$3.200 millones en 2023 y podría alcanzar los US$20.800 millones en 2028, reflejando el ritmo de adopción en distintos sectores industriales. Por ende, la industria entra en una nueva etapa donde la IA optimiza procesos de extremo a extremo: desde el abastecimiento de materias primas hasta el producto terminado. La clave, coinciden los expertos, está en convertir los datos en el "combustible" que permite anticipar fallas, detectar cuellos de botella y ajustar operaciones en tiempo real. "En manufactura se trata de tomar mejores decisiones, más rápido y con menos fricción. El diferencial está en construir una base de datos sólida y gobernada, lista para escalar casos de uso que impacten productividad, costos y calidad. Hemos visto modelos que generan ahorros superiores al 2% mensual en consumo de energía", explicó Rafael Raimondi, Director Ejecutivo de Negocios y Operaciones de Bluetab.

Casos de uso que ya están moviendo la productividad

La aplicación de inteligencia artificial en manufactura no es teórica. Ya se traduce en resultados medibles en varios frentes: Predicción de demanda y comportamiento del cliente: mejora la planeación, optimiza inventarios y ajusta la producción según patrones reales de consumo. Mantenimiento predictivo e inteligencia operacional: anticipa fallas en maquinaria, prioriza intervenciones y reduce tiempos de inactividad. Automatización inteligente de procesos: analiza millones de datos para identificar ineficiencias y reducir errores en tareas repetitivas. IA generativa para gestión documental y analítica avanzada: facilita el acceso al conocimiento interno y reduce el riesgo de pérdida de información ante cambios generacionales. Desde IBM destacan que la automatización impulsada por IA incrementa la eficiencia al asumir tareas repetitivas, reducir errores humanos y optimizar flujos de trabajo de punta a punta.

Competitividad en un entorno volátil