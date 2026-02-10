Regreso a clases: claves para usar la IA de forma responsable en casa y el colegio

“La inteligencia artificial es una oportunidad para rediseñar cómo aprendemos a cuidarnos en el entorno digital. Nuestro compromiso es asegurar que cada usuario en América Latina cuente con las protecciones necesarias para explorar y crear, con la certeza de que su seguridad es nuestra prioridad ”, explica Priscila Couto, líder de Programa de Confianza y Seguridad para Google en América Latina.

América Latina se consolida como una de las regiones con mayor uso de inteligencia artificial para el aprendizaje, por encima del promedio mundial de 74 %, con países como Brasil (79 %) y México (77 %) a la cabeza. En ese contexto, Google compartió un conjunto de recursos y recomendaciones para promover un uso responsable de la IA en casa y en el colegio, en el marco del Día de la Internet Segura.

Entre las búsquedas destacadas en el país aparecen “control parental Google” y “Family Link”, esta última en su punto más alto de interés. La palabra “privacidad” marcó su récord histórico y Colombia se ubicó como el quinto país con mayor interés en “tablet para niños”. También crecieron preguntas como “a qué edad se le puede dar celular a un niño” y “ventajas y desventajas de las redes sociales”, vinculadas al uso temprano de tecnología.

En Colombia, el interés por la seguridad digital acompaña este crecimiento. Datos de Google Trends muestran que preguntas como “¿Cómo cambiar la contraseña de Gmail?” y “¿Cómo quitar contraseña a un PDF?” se mantienen entre las más consultadas. En 2025, términos relacionados con control parental, privacidad y dispositivos para niños alcanzaron máximos históricos , un indicador directo de la preocupación de familias y educadores.

Con este panorama, Google plantea cinco ejes para integrar la IA de forma responsable en el regreso a clases. El primero apunta a la IA como motor del pensamiento crítico. “El objetivo de la IA en la educación no es dar respuestas rápidas, sino fomentar la curiosidad”, señaló Couto. Herramientas como el Aprendizaje Guiado en Gemini acompañan a los estudiantes paso a paso en la resolución de problemas complejos, con énfasis en el razonamiento.

El segundo eje se centra en el equilibrio digital y la autonomía supervisada. Con un rediseño más intuitivo, Family Link permite a las familias gestionar varios perfiles desde una sola página, definir límites de tiempo, activar horarios de descanso y supervisar permisos, aplicaciones y ubicación en teléfonos y tablets Android.

En el caso de los adolescentes, YouTube reforzó las cuentas supervisadas, con opciones para crear perfiles infantiles, cambiar de cuenta según el usuario y establecer controles sobre el tiempo de visualización, incluidos Shorts. Próximamente, se podrá ajustar ese consumo a cero, junto con recordatorios personalizados para dormir o tomar descansos.

El tercer frente aborda el acceso a contenido de calidad. YouTube incorporó principios y guías para creadores orientadas a priorizar videos adecuados para adolescentes, con recomendaciones que aporten positivamente a su desarrollo. Además, la plataforma se convirtió en el hogar de la mayor biblioteca digital de Plaza Sésamo, con más de 100 episodios disponibles en YouTube y YouTube Kids.

La lucha contra la desinformación constituye el cuarto eje. Google for Education lanzó cursos online globales como “Meet LEO”, “Meet LEA” y “Super Searchers”, dirigidos a educadores y familias. En ellos se promueve el método SIFT —detenerse, investigar la fuente, buscar mejores coberturas y rastrear afirmaciones— para evaluar la información en línea.

A esto se suman herramientas como SynthID, marcas de agua digitales para contenido generado por IA, y la función “Acerca de esta imagen”, integrada en Gemini.

El quinto eje se enfoca en la ciudadanía digital. A través del programa gratuito “Sé Genial en Internet” y una guía de alfabetización en IA lanzada en agosto de 2025 para docentes de segundo a octavo grado, Google busca que niños y adolescentes desarrollen hábitos de respeto, empatía y uso consciente de la tecnología en el entorno escolar y familiar.