Regreso a clases: claves para usar la IA de forma responsable en casa y el colegio

América Latina se consolida como una de las regiones con mayor uso de inteligencia artificial para el aprendizaje, por encima del promedio mundial de 74 %, con países como Brasil (79 %) y México (77 %) a la cabeza. En ese contexto, Google compartió un conjunto de recursos y recomendaciones para promover un uso responsable de la IA en casa y en el colegio, en el marco del Día de la Internet Segura.
“La inteligencia artificial es una oportunidad para rediseñar cómo aprendemos a cuidarnos en el entorno digital. Nuestro compromiso es asegurar que cada usuario en América Latina cuente con las protecciones necesarias para explorar y crear, con la certeza de que su seguridad es nuestra prioridad”, explica Priscila Couto, líder de Programa de Confianza y Seguridad para Google en América Latina.