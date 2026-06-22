Inversión extranjera directa cayó 33% con Petro: un reto clave para De la Espriella

La recuperación de la inversión extranjera directa (IED) aparece como uno de los principales retos económicos que enfrentará el presidente electo Abelardo de la Espriella. Tras cuatro años marcados por la desaceleración de los flujos de capital productivo hacia Colombia, los mercados esperan que el nuevo gobierno logre restablecer la confianza de los inversionistas y reactive sectores que históricamente han impulsado la llegada de recursos del exterior. Las cifras del Banco de la República muestran que el flujo de capital extranjero que ingresa al país atravesó un deterioro sostenido durante el gobierno de Gustavo Petro. Solo para tener una idea, entre 2022 y 2025, los ingresos de inversión extranjera pasaron de US$17.182 millones a US$11.571 millones, una reducción acumulada de 32,6%, equivalente a una pérdida de US$5.611 millones en apenas tres años. Lea igual: La historia de la empresa que fabricó la caja blindada de Abelardo de la Espriella Aunque el país sigue atrayendo capital extranjero, la magnitud de la caída ha encendido alertas entre analistas y empresarios, especialmente porque los sectores que tradicionalmente lideraban la llegada de inversión fueron los más afectados.

¿Cómo evolucionó la inversión extranjera durante el gobierno Petro?

El descenso de la IED fue gradual pero constante. Después de alcanzar US$17.182 millones en 2022, el nivel más alto del período reciente, los flujos bajaron a US$16.794 millones en 2023, una reducción de 2,3%. La caída se aceleró posteriormente. En 2024 la inversión extranjera se redujo a US$13.684 millones, una contracción anual de 18,5%, mientras que en 2025 descendió a US$11.571 millones, con una caída adicional de 15,4%. En términos prácticos, Colombia perdió cerca de un tercio del capital extranjero que recibía anualmente al comienzo del actual período presidencial. Para los analistas, este comportamiento refleja tanto factores internacionales como decisiones de política económica interna que afectaron la confianza de los inversionistas.

Inversión en minas y cantera cayó 85%

Germán Cristancho, gerente de Investigaciones Económicas y Estrategia de Davivienda Corredores, considera que el balance en materia de inversión extranjera directa no fue favorable. Según explicó, los sectores que históricamente atraían mayores recursos, especialmente petróleo y minería, enfrentaron condiciones que redujeron el atractivo para los inversionistas internacionales. “El balance no es positivo porque los sectores que más atraían inversión, que eran petróleo y minería, terminaron teniendo unas tasas impositivas mucho más altas que desincentivaron la inversión extranjera”, señaló. Los datos del banco central muestran que la mayor contracción ocurrió en explotación de minas y canteras. Este sector pasó de recibir US$1.189 millones en 2022 a apenas US$178 millones en 2025, una caída cercana al 85%. Le puede gustar: Tras triunfo de Abelardo, se desploma la bolsa de valores y la acción de Ecopetrol cae 8,2%, ¿qué pasó? El comportamiento coincide con la incertidumbre que enfrentó la industria extractiva durante los últimos años, en medio de debates sobre transición energética, nuevas cargas tributarias y restricciones a la exploración. El segundo golpe más fuerte se observó en servicios financieros y empresariales, que continúa siendo uno de los principales receptores de inversión extranjera. Sin embargo, los flujos descendieron de US$6.057 millones a US$3.545 millones entre 2022 y 2025, una reducción de 41%.

También se registraron caídas importantes en transporte, almacenamiento y comunicaciones, que pasó de US$1.764 millones a US$713 millones, equivalente a una reducción de 60%. Por su parte, los servicios comunales, sociales y personales disminuyeron de US$536 millones a US$187 millones, mientras que el comercio, restaurantes y hoteles retrocedió de US$1.542 millones a US$1.072 millones. La agricultura tampoco escapó a la tendencia. La inversión pasó de US$326 millones a US$191 millones durante el período analizado.

Manufacturas creció 14 en inversión

Aunque el balance general es negativo, algunos sectores lograron mostrar avances. Las industrias manufactureras aumentaron la inversión recibida desde US$1.508 millones en 2022 hasta US$1.716 millones en 2025, lo que representa un crecimiento de 14%. Asimismo, la construcción pasó de US$428 millones a US$549 millones, con un incremento de 28%. Sin embargo, los analistas advierten que estos avances no fueron suficientes para compensar el desplome registrado en petróleo, minería y servicios financieros, sectores que tradicionalmente concentran buena parte de los flujos de inversión extranjera

¿Qué esperan los mercados con De la Espriella?

La victoria de Abelardo de la Espriella ha generado expectativas positivas entre inversionistas y analistas financieros, quienes consideran que el nuevo gobierno podría impulsar una agenda más favorable para la inversión privada. Cristancho sostiene que los mercados ven con buenos ojos una estrategia enfocada en sanear las cuentas públicas y promover la inversión. “Los inversionistas van a ver de una manera positiva el panorama económico y político de Colombia pensando en que la estrategia que se está planteando es una estrategia enfocada en ajustar las cuentas públicas y promover fuertemente la inversión”, afirmó. El economista recordó que actualmente la tasa de inversión en Colombia equivale al 16,8% del Producto Interno Bruto (PIB), un nivel históricamente bajo frente a los estándares que requiere una economía para crecer de manera sostenida. A su juicio, el país debería volver a niveles entre 20% y 23% del PIB, lo que obligará al nuevo gobierno a crear incentivos que movilicen capital privado hacia nuevos proyectos productivos.

¿La polarización puede afectar la llegada de inversión?

Aunque el mercado recibió favorablemente el resultado electoral, algunos analistas consideran que el estrecho margen de victoria de De la Espriella introduce elementos de cautela. Cristancho reconoce que los inversionistas anticipaban una diferencia más amplia entre los candidatos y que el resultado final moderó parte del optimismo observado tras la primera vuelta.

No obstante, considera que el impacto sería temporal y que lo relevante será la ejecución de la agenda económica durante los próximos cuatro años. “El reto del gobierno es gobernar un país con amplia división y polarización, pero las propuestas planteadas buscan generar mayor equilibrio y bienestar. Eventualmente los inversionistas también podrían reconocerlo de esa manera”, indicó.

¿Qué factores serán determinantes para recuperar la inversión extranjera?

Camilo Pérez, director de Investigaciones Económicas de Banco de Bogotá, considera que el principal desafío será reconstruir la confianza empresarial. Según el analista, la incertidumbre política y las tensiones entre el Gobierno y el sector privado marcaron buena parte del ambiente económico durante los últimos cuatro años. “El punto clave es devolverle algo de certidumbre a los mercados y a los agentes económicos. Ese fue probablemente el aspecto más crítico de los últimos cuatro años”, explicó. Pérez considera que una relación más estable con el sector productivo podría traducirse en una mejora del entorno de negocios y facilitar el regreso de capital extranjero, especialmente hacia sectores como petróleo y minería.

El desafío de convertir el optimismo en inversión