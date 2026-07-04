Uno de cada tres giros de remesas se destina a comprar o mejorar vivienda en Colombia

Hace seis años, los hermanos Anthony y Johan Castro tomaron la decisión de migrar del Valle del Cauca porque, en Colombia, no encontraban oportunidades laborales estables y, con una historia marcada por el desplazamiento a causa de la violencia, emprendieron el viaje hacia Estados Unidos.
Llegaron con la intención de regularizar su situación migratoria y acceder a la residencia a través del trabajo. Mientras ese proceso avanzaba, se abrieron espacio en el exigente mercado laboral del estado de la Florida, luego en Nueva York, en el sector de la construcción y el mercado inmobiliario.