D1 y Adecco son investigadas por presunta intermediación laboral irregular, ¿qué pasó?

El Ministerio del Trabajo inició un proceso administrativo sancionatorio contra D1 S.A.S. y Adecco Colombia S.A. por una presunta intermediación laboral ilegal y por un supuesto incumplimiento en la entrega de documentación requerida durante una investigación previa.
La actuación quedó consignada en el Auto No. 01157 del 9 de julio de 2026, emitido por la Dirección Territorial del Atlántico, y se originó tras una denuncia presentada por el sindicato SUNTSAA, que señaló que trabajadores contratados mediante una empresa de servicios temporales estarían desempeñando funciones permanentes y estructurales dentro de D1.
Entérese: Las 20 empresas de retail más grandes de Colombia: D1 sigue ocupando el primer lugar por ingresos
De acuerdo con el documento oficial, el inspector de trabajo concluyó que existen elementos suficientes para formular cargos, aunque aclaró que el proceso apenas entra en la etapa en la que las empresas podrán ejercer su derecho a la defensa.
Si las presuntas infracciones llegan a comprobarse, las compañías podrían enfrentar multas de hasta 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.