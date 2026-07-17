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Las 20 empresas de retail más grandes de Colombia: D1 sigue ocupando el primer lugar por ingresos

Las 20 principales compañías del retail colombiano elevaron sus ingresos a $117,3 billones en 2025, impulsado por supermercados, tiendas de descuento, droguerías y restaurantes.

  • Los supermercados continuaron siendo el principal motor del comercio organizado en Colombia. Esta categoría registró ingresos por $86,9 billones, equivalentes al 74,1% del total del Top 20, y explicó el 70,8% del crecimiento absoluto del ranking. Foto: Manuel Saldarriaga
    Los supermercados continuaron siendo el principal motor del comercio organizado en Colombia. Esta categoría registró ingresos por $86,9 billones, equivalentes al 74,1% del total del Top 20, y explicó el 70,8% del crecimiento absoluto del ranking. Foto: Manuel Saldarriaga
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 4 horas
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A pesar de que los hogares colombianos ya son más cautelosos y selectivos al momento de comprar, el comercio colombiano mantiene una senda de crecimiento y transformación impulsada por nuevos formatos, mayor competencia y estrategias enfocadas en el consumidor.

Así lo reveló el estudio Mapa Nacional de Retail 2026, elaborado por Mall & Retail, que analizó el desempeño de 450 empresas presentes en centros comerciales del país, agrupadas en 22 categorías, con el propósito de identificar los principales jugadores, los formatos con mayor crecimiento y las estrategias que están transformando el comercio moderno.

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El análisis se concentró en las 20 compañías que alcanzaron ingresos totales —operacionales y otros— por $117,3 billones en 2025, frente a los $104,5 billones registrados en 2024. El resultado representó un crecimiento consolidado de 12,3%, equivalente a un incremento absoluto de $12,8 billones, una cifra que confirma la resiliencia del sector y el buen desempeño de formatos como tiendas de descuento, droguerías, moda deportiva y restaurantes.

Supermercados concentran el 74% de los ingresos del Top 20 del retail colombiano

Los supermercados continuaron siendo el principal motor del comercio organizado en Colombia. Esta categoría registró ingresos por $86,9 billones, equivalentes al 74,1% del total del Top 20, y explicó el 70,8% del crecimiento absoluto del ranking.

Según el estudio, este liderazgo responde a la alta frecuencia de compra de los consumidores, la expansión territorial de las cadenas, la eficiencia logística y su capacidad para competir en precios.

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No obstante, el informe también evidencia el fortalecimiento de otros formatos. Las tiendas de descuento consolidaron su expansión con el desempeño de D1 y Ara; el segmento de droguerías tuvo en Farmatodo la empresa con mayor crecimiento porcentual, al registrar un aumento de 25,3%; mientras que los restaurantes ganaron participación de la mano de Frisby y Crepes & Waffles, que continuaron ampliando su cobertura y fortaleciendo una propuesta centrada en la experiencia.

D1, Éxito, Ara y Alkosto lideran el ranking de mayores ingresos

En cuanto a las compañías de comercio minorista con mayores ingresos del país, el podio volvió a ocuparlo Tiendas D1, con ingresos por $21,6 billones en 2025, consolidándose como la empresa de retail con mayor facturación.

En el segundo lugar se ubicó Almacenes Éxito, con ingresos por $16,9 billones, seguido muy de cerca por Tiendas Ara, que alcanzó $16,4 billones. El cuarto puesto fue para Alkosto, con ventas por $14,6 billones, mientras que Olímpica completó el grupo de las cinco compañías con mayores ingresos al reportar $7,1 billones.

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En conjunto, estas compañías concentraron el 65,2% de los ingresos del Top 20 del retail colombiano, mientras que las diez primeras reunieron el 85,5% del total, lo que evidencia un elevado nivel de concentración competitiva y el peso que tienen las operaciones de escala nacional en el desempeño del sector.

Farmatodo, Alkosto y Frisby fueron las empresas que más crecieron

En términos porcentuales, Farmatodo encabezó el crecimiento del Top 20 durante 2025, al aumentar sus ingresos 25,3% frente al año anterior. Le siguieron Alkosto, con un incremento de 22,7%; Frisby, con 22,5%; Ara, con 18,4%; y Dollarcity, con 17,6%, reflejando un año de fuerte expansión.

No obstante, según el análisis de Mall & Retail, al medir el aporte en valores absolutos, el liderazgo cambió. Alkosto fue la empresa que más sumó ingresos al ranking, con un aumento de $2,7 billones, seguida por Ara, con $2,5 billones, y D1, con $2,2 billones. En conjunto, estas tres compañías explicaron cerca del 57,8% del crecimiento total de las 20 mayores empresas del retail colombiano.

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Dollarcity, Farmatodo, Grupo Uribe y Adidas consolidan nuevos formatos de consumo

En el segmento de comercio de valor, Dollarcity registró ingresos por $3,37 billones y un crecimiento de 17,6%.

Su modelo combina precios accesibles, alta rotación de productos, compras de oportunidad y una agresiva expansión. Al primer trimestre de 2025 contaba con 377 tiendas en Colombia, cerca del 60% de toda su operación en América Latina, consolidando al país como su principal mercado regional.

En droguerías, Farmatodo fue la empresa más dinámica del Top 20 al registrar ingresos por $1,97 billones y un crecimiento de 25,3%.

Su propuesta integra medicamentos, productos de cuidado personal, conveniencia, tecnología, domicilios y autoservicio. Para 2026 reportó 139 tiendas en Colombia y anunció una nueva etapa de expansión.

En moda, el Grupo Uribe alcanzó ingresos por $1,43 billones, con un crecimiento de 16,3%.

Su estrategia se basa en administrar un portafolio de marcas reconocidas como Chevignon, Americanino, Mango, Naf Naf, Esprit, Rifle, G-Star Raw y American Eagle, complementando su operación con comercio electrónico, marketplaces y el servicio de compra en línea con recogida en tienda.

En moda deportiva, Adidas Colombia obtuvo ingresos por $1,34 billones, creciendo 12,7% frente a 2024.

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El estudio señala que este desempeño está asociado a la convergencia entre deporte, moda urbana y estilo de vida. A nivel latinoamericano, Adidas reportó un crecimiento de 22% en ventas durante 2025, impulsado por categorías como running, fútbol, training, Originals y Sportswear.

El consumidor impulsa un retail más competitivo y sofisticado

Para Leopoldo Vargas, CEO de Mall & Retail, el principal hallazgo del estudio es que el crecimiento del retail ya no depende de una única fórmula, sino de estrategias diferenciadas según cada segmento, como la escala, la eficiencia, la conveniencia, la experiencia de compra, la fortaleza de las marcas y la omnicanalidad.

En su concepto, el comercio organizado en Colombia se ha vuelto más grande, competitivo y sofisticado, con empresas que logran diferenciarse por su capacidad para responder mejor y más rápido a las necesidades del consumidor.

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