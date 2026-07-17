Las 20 empresas de retail más grandes de Colombia: D1 sigue ocupando el primer lugar por ingresos

A pesar de que los hogares colombianos ya son más cautelosos y selectivos al momento de comprar, el comercio colombiano mantiene una senda de crecimiento y transformación impulsada por nuevos formatos, mayor competencia y estrategias enfocadas en el consumidor. Así lo reveló el estudio Mapa Nacional de Retail 2026, elaborado por Mall & Retail, que analizó el desempeño de 450 empresas presentes en centros comerciales del país, agrupadas en 22 categorías, con el propósito de identificar los principales jugadores, los formatos con mayor crecimiento y las estrategias que están transformando el comercio moderno. Puede leer: Así está la guerra de cervezas baratas en Colombia: con precios desde los $1.790 El análisis se concentró en las 20 compañías que alcanzaron ingresos totales —operacionales y otros— por $117,3 billones en 2025, frente a los $104,5 billones registrados en 2024. El resultado representó un crecimiento consolidado de 12,3%, equivalente a un incremento absoluto de $12,8 billones, una cifra que confirma la resiliencia del sector y el buen desempeño de formatos como tiendas de descuento, droguerías, moda deportiva y restaurantes.

Supermercados concentran el 74% de los ingresos del Top 20 del retail colombiano

Los supermercados continuaron siendo el principal motor del comercio organizado en Colombia. Esta categoría registró ingresos por $86,9 billones, equivalentes al 74,1% del total del Top 20, y explicó el 70,8% del crecimiento absoluto del ranking. Según el estudio, este liderazgo responde a la alta frecuencia de compra de los consumidores, la expansión territorial de las cadenas, la eficiencia logística y su capacidad para competir en precios. Entérese: D1, Ara e Ísimo están por todos lados: superarán las 4.700 tiendas este 2026 No obstante, el informe también evidencia el fortalecimiento de otros formatos. Las tiendas de descuento consolidaron su expansión con el desempeño de D1 y Ara; el segmento de droguerías tuvo en Farmatodo la empresa con mayor crecimiento porcentual, al registrar un aumento de 25,3%; mientras que los restaurantes ganaron participación de la mano de Frisby y Crepes & Waffles, que continuaron ampliando su cobertura y fortaleciendo una propuesta centrada en la experiencia.

D1, Éxito, Ara y Alkosto lideran el ranking de mayores ingresos

En cuanto a las compañías de comercio minorista con mayores ingresos del país, el podio volvió a ocuparlo Tiendas D1, con ingresos por $21,6 billones en 2025, consolidándose como la empresa de retail con mayor facturación. En el segundo lugar se ubicó Almacenes Éxito, con ingresos por $16,9 billones, seguido muy de cerca por Tiendas Ara, que alcanzó $16,4 billones. El cuarto puesto fue para Alkosto, con ventas por $14,6 billones, mientras que Olímpica completó el grupo de las cinco compañías con mayores ingresos al reportar $7,1 billones. Vea aquí: Comercio paisa remata camisetas de Colombia desde $10.000 tras quedarse con bodegas llenas En conjunto, estas compañías concentraron el 65,2% de los ingresos del Top 20 del retail colombiano, mientras que las diez primeras reunieron el 85,5% del total, lo que evidencia un elevado nivel de concentración competitiva y el peso que tienen las operaciones de escala nacional en el desempeño del sector.

Farmatodo, Alkosto y Frisby fueron las empresas que más crecieron

En términos porcentuales, Farmatodo encabezó el crecimiento del Top 20 durante 2025, al aumentar sus ingresos 25,3% frente al año anterior. Le siguieron Alkosto, con un incremento de 22,7%; Frisby, con 22,5%; Ara, con 18,4%; y Dollarcity, con 17,6%, reflejando un año de fuerte expansión. No obstante, según el análisis de Mall & Retail, al medir el aporte en valores absolutos, el liderazgo cambió. Alkosto fue la empresa que más sumó ingresos al ranking, con un aumento de $2,7 billones, seguida por Ara, con $2,5 billones, y D1, con $2,2 billones. En conjunto, estas tres compañías explicaron cerca del 57,8% del crecimiento total de las 20 mayores empresas del retail colombiano. Le interesa: Flamingo evita la liquidación y acuerda pagar $339.700 millones en cuotas por 10 años

Dollarcity, Farmatodo, Grupo Uribe y Adidas consolidan nuevos formatos de consumo

En el segmento de comercio de valor, Dollarcity registró ingresos por $3,37 billones y un crecimiento de 17,6%. Su modelo combina precios accesibles, alta rotación de productos, compras de oportunidad y una agresiva expansión. Al primer trimestre de 2025 contaba con 377 tiendas en Colombia, cerca del 60% de toda su operación en América Latina, consolidando al país como su principal mercado regional. En droguerías, Farmatodo fue la empresa más dinámica del Top 20 al registrar ingresos por $1,97 billones y un crecimiento de 25,3%. Su propuesta integra medicamentos, productos de cuidado personal, conveniencia, tecnología, domicilios y autoservicio. Para 2026 reportó 139 tiendas en Colombia y anunció una nueva etapa de expansión. En moda, el Grupo Uribe alcanzó ingresos por $1,43 billones, con un crecimiento de 16,3%. Su estrategia se basa en administrar un portafolio de marcas reconocidas como Chevignon, Americanino, Mango, Naf Naf, Esprit, Rifle, G-Star Raw y American Eagle, complementando su operación con comercio electrónico, marketplaces y el servicio de compra en línea con recogida en tienda. En moda deportiva, Adidas Colombia obtuvo ingresos por $1,34 billones, creciendo 12,7% frente a 2024. Vea aquí: Decathlon abre su quinta tienda en Medellín, espera recibir 500.000 visitantes al año El estudio señala que este desempeño está asociado a la convergencia entre deporte, moda urbana y estilo de vida. A nivel latinoamericano, Adidas reportó un crecimiento de 22% en ventas durante 2025, impulsado por categorías como running, fútbol, training, Originals y Sportswear.

El consumidor impulsa un retail más competitivo y sofisticado