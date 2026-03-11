Países de la AIE liberan 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas

Los 32 países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) decidieron el miércoles “por unanimidad” liberar en el mercado 400 millones de barriles de petróleo procedentes de sus reservas estratégicas, el mayor desbloqueo de su historia, anunció la institución.
“Los países de la AIE pondrán 400 millones de barriles de petróleo (...) a disposición del mercado para compensar la pérdida de suministro por el cierre efectivo del estrecho de Ormuz”, anunció el director ejecutivo de la agencia, Fatih Birol, en una declaración en vídeo el miércoles.