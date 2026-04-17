Atención: Irán confirma la plena reapertura del estrecho de Ormuz

En un giro que reconfigura el pulso energético global, Irán confirmó la plena reapertura del estrecho de Ormuz, el corredor por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial.
El anuncio, hecho por el ministro de Exteriores Abás Araghchi, llega en medio de la frágil tregua con Israel y ha sido interpretado por los mercados como una señal de distensión, al menos temporal, en uno de los puntos más sensibles del comercio internacional.
Teherán aseguró que garantizará el paso sin restricciones de buques comerciales durante el tiempo que se mantenga el alto el fuego.