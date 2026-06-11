ISA culmina en Brasil proyecto Piraquê 16 meses antes de lo previsto y habilita más de 1.100 kilómetros para energías renovables

ISA Energía anunció la culminación y entrada en operación del proyecto Piraquê en Brasil, una de las iniciativas de transmisión eléctrica más relevantes que se desarrollan actualmente en el país. La obra, que demandó una inversión cercana a los US$800 millones, fue entregada 16 meses antes de la fecha establecida por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel), consolidándose como un proyecto clave para la integración de energías renovables al sistema eléctrico brasileño.
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