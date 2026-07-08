Mauricio Gómez confirmó a Jaime Uribe al frente de ProColombia y reveló la hoja de ruta de su ministerio

A pocas horas de asumir el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín comenzó a delinear las principales prioridades que tendrá la cartera desde el próximo 7 de agosto. Además, algunos de los nombres que integrarán su cartera, como el empresario antioqueño Jaime Uribe asumirá la presidencia de ProColombia. Destacó que proviene del sector privado, cuenta con experiencia empresarial y tiene amplio conocimiento del comercio internacional. “Nosotros tenemos que, no solamente potenciar el turismo en Colombia para 3 o 4 ciudades, sino para todo el país”, dijo Gómez Amín explicando los roles de Uribe con la entidad. Asimismo, anunció que el Gobierno abrirá convocatorias a través de firmas especializadas en selección de talento para que profesionales sin vínculos políticos puedan acceder a cargos públicos. Entre las lineas que tocó Gómez Amín fueron recuperar la confianza de los empresarios, impulsar la inversión, fortalecer las exportaciones y llevar la institucionalidad a las regiones serán algunos de los ejes con los que buscará dinamizar la economía del país. En entrevista con La FM de RCN, el ministro designado explicó que su gestión estará enfocada en reconstruir el diálogo con el sector productivo y crear mejores condiciones para que las empresas crezcan y generen empleo formal. Ese mensaje también lo reiteró a través de sus redes sociales, donde aseguró que uno de los principales desafíos del nuevo Gobierno será devolver la confianza a quienes invierten y producen en Colombia. “Colombia necesita volver a creer en su potencial. Como ministro de Comercio, Industria y Turismo, trabajaré para recuperar la confianza, impulsar la inversión y crear las condiciones que permitan a nuestros empresarios crecer, generar empleo y abrir nuevas oportunidades para todos los colombianos”, escribió. Asimismo, señaló que, por instrucción del presidente electo, Abelardo De la Espriella, la prioridad será construir una economía con mayor estabilidad, reducir los obstáculos para producir y mantener un diálogo permanente con los sectores productivos y las regiones. Le puede interesar: Perfil de Mauricio Gómez Amín, el liberal que se la jugó por De la Espriella desde el principio y ahora será su ministro de Comercio

Recuperar la confianza del sector privado será la prioridad

Gómez Amín aseguró que la primera tarea del Ministerio será volver a escuchar a los empresarios y construir, de manera conjunta, soluciones para los principales problemas que enfrentan quienes producen, exportan e invierten en el país. “Los empresarios son nuestros aliados para construir el país”, afirmó, al tiempo que aseguró que el propósito será generar las condiciones para que miles de colombianos ingresen a la economía formal. Para ello anunció una agenda nacional de trabajo con exportadores, industriales, comerciantes y demás sectores productivos, con el fin de conocer directamente las dificultades que enfrentan en las diferentes regiones. “Vamos a preguntar cuáles son sus dolores, cuáles son las soluciones y cuál será el cronograma de trabajo para resolverlos”, explicó. El ministro también manifestó que trabajará con el Congreso para promover iniciativas que otorguen mayor estabilidad jurídica y mejores condiciones para la actividad empresarial, con el propósito de incentivar nuevas inversiones y fortalecer la competitividad del país.

Los embajadores deberán convertirse en promotores de inversión

Otro de los anuncios relevantes fue el cambio de enfoque que tendrá la diplomacia económica. Gómez Amín explicó que los embajadores colombianos dejarán de desempeñar un papel exclusivamente protocolario para asumir una función activa en la búsqueda de inversiones y oportunidades comerciales para el país. “Los embajadores dejarán de ser representantes dedicados únicamente a la vida social y se convertirán en vendedores de Colombia”, afirmó. Según explicó, cada misión diplomática liderará un portafolio de inversión para atraer empresas y capital extranjero hacia distintos sectores de la economía. Como parte de esa estrategia, anunció que la próxima semana viajará a Nueva York para reunirse con directivos del Grupo Libra y presentar un plan de inversiones para Colombia entre 2026 y 2027. Entre los proyectos que se discutirán figura la construcción de cuatro nuevos hoteles de la marca Aria en diferentes regiones del país. Lea más: Abelardo de la Espriella premia la lealtad con sus primeros ministros y busca técnicos, ¿quiénes siguen?

Turismo e infraestructura, entre las apuestas del nuevo Gobierno

El ministro designado reveló además cuál será el primer gran proyecto estratégico de infraestructura turística que impulsará su cartera. Se trata del Circuito Turístico del Tajamar, en Barranquilla, una iniciativa que integrará atractivos como el Gran Malecón, Puerto Mocho, el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín y otros espacios de interés para visitantes nacionales e internacionales. El proyecto será desarrollado conjuntamente con la Alcaldía de Barranquilla y contempla una inversión cercana a los $300.000 millones. Según explicó, la iniciativa busca convertirse en un modelo para futuras intervenciones en otras ciudades del país. “Queremos preparar la infraestructura para que quienes visiten Colombia encuentren un país seguro, competitivo y con servicios de calidad”, señaló. Gómez Amín agregó que ya adelanta conversaciones con gobernadores y alcaldes de departamentos como Cundinamarca, Magdalena, Santander y Bolívar para identificar nuevos proyectos turísticos estratégicos.

Tenderos, panaderos y lucha contra el turismo sexual

El nuevo ministro también anunció que uno de los sectores que recibirá especial atención será el de los pequeños comerciantes. Explicó que durante el primer año de gobierno se realizará un gran encuentro nacional con tenderos y panaderos, quienes representan más de 500.000 establecimientos en Colombia. La iniciativa buscará acercar toda la oferta institucional del Estado a estos negocios familiares que, según indicó, desempeñan un papel fundamental en la economía de los barrios. Conozca también: “No puede haber empalme con un golpista como Petro”: reacciones a la nueva fractura del gobierno saliente con De la Espriella En materia de turismo, Gómez Amín aseguró que otro de los principales frentes será combatir el turismo sexual y la explotación de menores.

Para ello trabajará de manera coordinada con las alcaldías de Cartagena y Medellín, así como con autoridades nacionales e internacionales, para fortalecer las acciones de prevención, control y judicialización. Finalmente, reiteró que su administración estará enfocada en recorrer el país para escuchar a gobernadores, alcaldes, empresarios, gremios, cámaras de comercio y emprendedores. El ministro sostuvo que el objetivo será recuperar el diálogo institucional y construir políticas públicas desde los territorios. “Volvemos a las regiones, volvemos a lo presencial y al trabajo conjunto con los alcaldes y gobernadores para impulsar el desarrollo económico del país”, concluyó.

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