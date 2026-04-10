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¿Quién es Jorge Glas, el capricho diplomático de Petro que sepultó el comercio con Ecuador?

El comercio con ese país quedó prácticamente destruido con el arancel de 100%, que Colombia también evalúa adoptar. Este año, las exportaciones nacionales a ese mercado bajaron 27%.

  • Las exportaciones colombianas a Ecuador ya mostraron el impacto de la tensión acumulada, con una caída de 27,1% en el bimestre enero-febrero (fruto de US$251 millones) frente al mismo lapso de 2025. FOTO: EL COLOMBIANO
    Las exportaciones colombianas a Ecuador ya mostraron el impacto de la tensión acumulada, con una caída de 27,1% en el bimestre enero-febrero (fruto de US$251 millones) frente al mismo lapso de 2025. FOTO: EL COLOMBIANO
Diego Andrés Vargas Riaño
Diego Andrés Vargas Riaño

Economía

hace 4 horas
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La figura del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas es la piedra angular de la crisis diplomática entre Colombia y Ecuador. Lo que comenzó como una defensa pública del presidente Gustavo Petro hacia Glas, a quien ha calificado repetidamente como un “preso político”, derivó en una guerra comercial que hoy tiene a ambos países mirándose con hostilidad con muros arancelarios del 100%.

Podría interesarle: Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador y nacionalizado por Petro, fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad

La decisión de Petro de priorizar la situación judicial de Glas, un ciudadano ecuatoriano nacionalizado colombiano en un movimiento polémico en 2025, dinamitó una relación histórica, dejando a los empresarios de ambos lados de la...

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